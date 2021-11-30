Судді Зеленського в КСУ не змогли розпочати роботу – причина

Конституційний суд України продовжує своє протистояння з Банковою

Зеленський спробував, КСУ не здалося / Колаж "Сьогодні"

30 листопада Конституційний суд України не став приймати присягу Олександра Петришина та Оксани Грищук, яких 26 листопада президент країни Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду. Цього питання навіть не було в порядку денному, як немає його в планах на 2 грудня.

Про це повідомляється на сайті Конституційного суду.

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Що сталося

Конституційний суд прийняв спеціальну ухвалу про відстрочення присяги цими особами, незважаючи на те, що згідно із Законом "Про Конституційний Суд України" (ст. 17) спеціальне пленарне засідання Суду щодо приведення новопризначених суддів КСУ до присяги має відбутися не пізніше п'ятого робочого дня з моменту призначення судді на посаду.

За інформацією джерел видання "Дзеркало тижня" у КСУ, таке рішення Конституційний суд ухвалив через відсутність вакансій суддів КСУ за квотою президента. Відповідно до ст. 148 Конституції до складу КСУ входять 18 суддів, які призначаються президентом, парламентом та з'їздом суддів – кожен із них по 6 суддів.

На думку КСУ, квоти Зеленського займають призначені іншими президентами судді Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колесник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олександр Тупицький. Конституційний строк їх повноважень ще не минув.

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Протистояння з КСУ