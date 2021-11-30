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Судьи Зеленского в КСУ не смогли начать работу – причина

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 ноября, 16:50
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Конституционный суд Украины продолжает свое противостояние с Банковой
Зеленский попробовал, КСУ не сдалось / Коллаж "Сегодня"
Зеленский попробовал, КСУ не сдалось / Коллаж "Сегодня"

30 ноября Конституционный суд Украины не стал приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября президент страны Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда. Этого вопроса даже не было в повестке дня, как и нет его в планах на 2 декабря.

Об этом сообщается на сайте Конституционного суда.

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Что произошло

Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке присяги этими лицами, несмотря на то, что по Закону "О Конституционном Суде Украины" (ст. 17) специальное пленарное заседание Суда по приведению вновь назначенных судей КСУ к присяге должно состояться не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность.

По информации источников издания "Зеркало недели" в КСУ, такое решение Конституционный суд принял в связи с отсутствием вакансий судей КСУ по квоте президента. Согласно ст. 148 Конституции в состав КСУ входят 18 судей, назначаемых президентом, парламентом и съездом судей – каждый из них по 6 судей.

По мнению КСУ, квоты Зеленского занимают, назначенные другими президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий. Конституционный срок их полномочий еще не истек.

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Противостояние с КСУ

  • Напомним, против бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого Офис генерального прокурора ведет уголовное производство по факту незаконного использования ключа подписи платежных документов.
  • Имеенно Зеленский в конце 2020 года отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Виктора Януковича о его назначении.
  • Тупицкий уходить не хотел. 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского. Однако спустя несколько дней Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за отмены указа Зеленского.

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