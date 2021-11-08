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Экс-главу КСУ Тупицкого будут судить: в чем его обвиняют

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
8 ноября, 14:33
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Тупиций передал свою электронную подпись главному бухгалтеру
Экс-главе КСУ Тупицкому объявили новое подозрение
Экс-главе КСУ Тупицкому объявили новое подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого будут судить за незаконное использование ключа подписи платежных документов. Об этом в Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

Сообщается, что Тупицкий по предварительному сговору с главным бухгалтером провели несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины.

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"В декабре 2020 года экс-председатель суда передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с собственным ключом электронной подписи и пароль к нему. Он поручил от своего имени и вместо него подписывать платежные документы", – говорится в документе.

Отмечается, что за этот период было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.

В данный момент был направлен в суд обвинительный акт по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы.

Скандал с увольнением Тупицкого

  • Александр Тупицкий еще в 2013 году был назначен судьей Конституционного суда, а в 2019-м коллегией судей избран его председателем. Но уже в конце 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Януковича о его назначении, то есть фактически уволил.
  • Многие заявляли, что ни Конституция, ни законы Украины не дают президенту полномочий увольнять или отстранять судью Конституционного суда. Зеленский же объяснил такой шаг тем, что Тупицкий "угрожает национальной безопасности".
  • А угрозой нацбезопасности стало принятие судом 27 ноября 2020 года решения, за которое голосовал и Тупицкий, об отмене электронного декларирования.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля стало известно об отмене Верховным судом указа Зеленского, а спустя несколько дней Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за отмены указа Зеленского.

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В Офисе президента заявляли, что на самом деле решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

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