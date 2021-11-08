Экс-главу КСУ Тупицкого будут судить: в чем его обвиняют

Тупиций передал свою электронную подпись главному бухгалтеру

Экс-главе КСУ Тупицкому объявили новое подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого будут судить за незаконное использование ключа подписи платежных документов. Об этом в Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

Сообщается, что Тупицкий по предварительному сговору с главным бухгалтером провели несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины.

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"В декабре 2020 года экс-председатель суда передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с собственным ключом электронной подписи и пароль к нему. Он поручил от своего имени и вместо него подписывать платежные документы", – говорится в документе.

Отмечается, что за этот период было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.

В данный момент был направлен в суд обвинительный акт по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы.

Скандал с увольнением Тупицкого

Александр Тупицкий еще в 2013 году был назначен судьей Конституционного суда, а в 2019-м коллегией судей избран его председателем. Но уже в конце 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Януковича о его назначении, то есть фактически уволил.

Многие заявляли, что ни Конституция, ни законы Украины не дают президенту полномочий увольнять или отстранять судью Конституционного суда. Зеленский же объяснил такой шаг тем, что Тупицкий "угрожает национальной безопасности".

А угрозой нацбезопасности стало принятие судом 27 ноября 2020 года решения, за которое голосовал и Тупицкий, об отмене электронного декларирования.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля стало известно об отмене Верховным судом указа Зеленского, а спустя несколько дней Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за отмены указа Зеленского.

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В Офисе президента заявляли, что на самом деле решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.