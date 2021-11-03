Верховний Суд раптово зупинив справу Тупицького: у чому причина

Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача

Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду зупинив справу судді Конституційного Суду Олександра Тупицького. Колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду України.

Реклама

"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького про оскарження Указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "По відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", – йдеться в повідомленні.

Справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України про відповідність Конституції України зупинено до вирішення Конституційним Судом.

У підсумку Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача та зупинив провадження у цій справі до набрання законної сили рішення Конституційного Суду України у справі № 1-4/2021(133/21).

Реклама

Скандал зі звільненням Тупицького

Олександр Тупицький ще у 2013 році був призначений суддею Конституційного Суду, а в 2019-му колегія суддів обрала його головою. Але вже наприкінці 2020 року Зеленський відсторонив його від виконання обов'язків голови КСУ, а 27 березня поточного року і зовсім скасував указ Януковича про призначення Тупицького, тобто фактично звільнив.

Багато хто заявляв, що ні Конституція, ні закони України не надають президенту повноважень звільняти або усувати з посади суддю Конституційного Суду. Та Зеленський пояснив такий крок тим, що Тупицький "загрожує національній безпеці".

А загрозою нацбезпеці стало ухвалення судом 27 листопада 2020 року рішення, за яке голосував і Тупицький, про скасування електронного декларування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 липня стало відомо про скасування Верховним Судом указу Зеленського, а через кілька днів Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через скасування указу Зеленського.

В Офісі президента заявляли, що насправді рішення Верховної Суду направлено проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.