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Верховний Суд раптово зупинив справу Тупицького: у чому причина

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
3 листопада, 09:25
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Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача
Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua
Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду зупинив справу судді Конституційного Суду Олександра Тупицького. Колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду України.

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"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького про оскарження Указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "По відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", – йдеться в повідомленні.

Справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України про відповідність Конституції України зупинено до вирішення Конституційним Судом.

У підсумку Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача та зупинив провадження у цій справі до набрання законної сили рішення Конституційного Суду України у справі № 1-4/2021(133/21).

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Скандал зі звільненням Тупицького

  • Олександр Тупицький ще у 2013 році був призначений суддею Конституційного Суду, а в 2019-му колегія суддів обрала його головою. Але вже наприкінці 2020 року Зеленський відсторонив його від виконання обов'язків голови КСУ, а 27 березня поточного року і зовсім скасував указ Януковича про призначення Тупицького, тобто фактично звільнив.
  • Багато хто заявляв, що ні Конституція, ні закони України не надають президенту повноважень звільняти або усувати з посади суддю Конституційного Суду. Та Зеленський пояснив такий крок тим, що Тупицький "загрожує національній безпеці".
  • А загрозою нацбезпеці стало ухвалення судом 27 листопада 2020 року рішення, за яке голосував і Тупицький, про скасування електронного декларування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 липня стало відомо про скасування Верховним Судом указу Зеленського, а через кілька днів Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через скасування указу Зеленського.

В Офісі президента заявляли, що насправді рішення Верховної Суду направлено проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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