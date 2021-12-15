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Жорстка реакція. Голова Верховного суду попередив Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 грудня, 20:02
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Офісу президента нагадали, що він не повинен втручатися у роботу суду
Голова Верховного суду вважає, що його роботу не можна критикувати / Колаж "Сьогодні"
Голова Верховного суду вважає, що його роботу не можна критикувати / Колаж "Сьогодні"

Офіс президента допустив втручання у роботу незалежної суддівської системи України, що є неприйнятним. Мова йде про реакцію Банкової на відмову у складанні присяги двох служителів Феміди, яких 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду, а також на вердикт Верховного Суду, який виніс рішення на користь відстороненого Зеленським голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про неприпустимість такої реакції заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв в інтерв'ю "Укрінформу".

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Заява голови суду

"Я завжди стояв на основі захисту суддівської незалежності і далі стоятиму на тому, що Верховний Суд є незалежним і інші гілки влади не повинні втручатися в його роботу. Висловлювання, які мали місце з боку Офісу президента, я вважаю неприйнятними. Тому і заява, яка складалася за моєї участі, була відповідною", – заявив журналістам Всеволод Князєв.

У повідомленні Конституційного Суду, яке було опубліковано 1 грудня, йдеться: "Верховний Суд настійно рекомендує дотримуватися Конституції та законів України та сподівається, що посадові особи Офісу президента України, які дозволяють собі непроцесуальні висловлювання щодо можливих дій та рішень Верховного Суду, усвідомлюють наслідки порушення положень Основного Закону та процесуального законодавства".

Ситуація

  • 30 листопада Конституційний Суд України не став приводити до присяги Олександра Петришина та Оксану Грищук, яких 26 листопада президент країни Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду.
  • На своїй сторінці у Фейсбуці прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомив, що затягування присяги відбувається з надією на відмову від судової реформи.
  • Свої реформи в КСУ Зеленський розпочав зі звільнення з посади голови КСУ Олександра Тупицького, проти якого ведеться кримінальне провадження за фактом незаконного використання ключа підпису платіжних документів.

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