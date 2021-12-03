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Зеленский вызвал Путина на переговоры – Арахамия назвал главную цель

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 декабря, 11:36
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Россия постоянно пытается уйти от прямых переговоров и переводит стрелки на главарей боевиков
Зеленский не просто так позвал Путина па переговоры. Коллаж "Сегодня"
Зеленский не просто так позвал Путина па переговоры. Коллаж "Сегодня"

Прямой вызов президента РФ Владимира Путина на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским фактически является признанием России стороной конфликта на Донбассе.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.

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Он отметил, что в Минских соглашениях нет существенного продвижения, даже несмотря на обмен пленными и разведение войск на Донбассе.

"Был когда-то исторический момент, когда мы только пришли к власти, когда можно было сдвинуть эти мертворожденные Минские договоренности. Тогда мы, честно говоря, не решились. Мы тогда были не готовы к этим массовым протестам и прочему. Потом мы погрузились в эти Минские договоренности. Все понимают, что нет там никакого движения", – сказал Арахамия.

Нардеп также отметил, что Москва дипломатическими путями пытается представить все так, что она не является стороной конфликта на Донбассе, хотя есть задокументированные факты ее участия в войне и поддержки боевиков.

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"Прямые переговоры – это решительный шаг. Почему? Потому что Россия всегда пытается избежать этого, они говорят, что садитесь сначала с этими непризнанными главарями, мол, они – сторона конфликта… Поэтому прямой вызов на переговоры – это фактически и является признанием того, что они сторона", – объяснил политик.

Переговоры Зеленского с Путиным

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