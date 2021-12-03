Зеленский вызвал Путина на переговоры – Арахамия назвал главную цель

Россия постоянно пытается уйти от прямых переговоров и переводит стрелки на главарей боевиков

Зеленский не просто так позвал Путина па переговоры. Коллаж "Сегодня"

Прямой вызов президента РФ Владимира Путина на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским фактически является признанием России стороной конфликта на Донбассе.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.

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Он отметил, что в Минских соглашениях нет существенного продвижения, даже несмотря на обмен пленными и разведение войск на Донбассе.

"Был когда-то исторический момент, когда мы только пришли к власти, когда можно было сдвинуть эти мертворожденные Минские договоренности. Тогда мы, честно говоря, не решились. Мы тогда были не готовы к этим массовым протестам и прочему. Потом мы погрузились в эти Минские договоренности. Все понимают, что нет там никакого движения", – сказал Арахамия.

Нардеп также отметил, что Москва дипломатическими путями пытается представить все так, что она не является стороной конфликта на Донбассе, хотя есть задокументированные факты ее участия в войне и поддержки боевиков.

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"Прямые переговоры – это решительный шаг. Почему? Потому что Россия всегда пытается избежать этого, они говорят, что садитесь сначала с этими непризнанными главарями, мол, они – сторона конфликта… Поэтому прямой вызов на переговоры – это фактически и является признанием того, что они сторона", – объяснил политик.

Переговоры Зеленского с Путиным