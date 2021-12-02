Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

"Угроза в адрес России": у Путина испугались заявления Зеленского о Крыме

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
2 декабря, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский лидер разозлил Кремль своими словами об оккупированном полуострове
Песков отреагировал на выступление Зеленского. Коллаж "Сегодня"
Песков отреагировал на выступление Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Планы Украины вернуть свой Крым, который оккупировала Россия, в Кремле воспринимают, как намерение нападения на российскую территорию. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ZN.ua.

Ему не понравились слова президента Владимира Зеленского во вчерашнем обращении к Верховной Раде, который рассчитывает на возвращение полуострова. По его словам, такая риторика Киева не приближает прямые переговоры Украины и РФ.

Реклама

"Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Это является прямой угрозой в адрес России и означает, что Киев готов силой посягнуть на российский регион", – сказал Песков.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде, где, среди прочего, заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

Также накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал фантастическую версию, почему Россия захватила Крым. Он считает, что на украинскую территорию посягали в НАТО.

Реклама

Оккупация Крыма

  • Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
  • Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) квалифицировал действия Кремля как "международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ". В Гааге отмечают, что этот международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Встреча с Путиным, новое решение по Донбассу и крах "Слуги народа" – что ждать Украине в декабре Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко О чем молчал Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде – пять вопросов Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

2 декабря 1991. Первой страной Европы, которая признала Украину как независимое, самостоятельное государство и решила установить с ней полные дипломатические отношения, стала Республика Польша

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

79 468

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять