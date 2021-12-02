"Угроза в адрес России": у Путина испугались заявления Зеленского о Крыме

Планы Украины вернуть свой Крым, который оккупировала Россия, в Кремле воспринимают, как намерение нападения на российскую территорию. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ZN.ua.
Ему не понравились слова президента Владимира Зеленского во вчерашнем обращении к Верховной Раде, который рассчитывает на возвращение полуострова. По его словам, такая риторика Киева не приближает прямые переговоры Украины и РФ.
"Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Это является прямой угрозой в адрес России и означает, что Киев готов силой посягнуть на российский регион", – сказал Песков.
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Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде, где, среди прочего, заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.
Также накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал фантастическую версию, почему Россия захватила Крым. Он считает, что на украинскую территорию посягали в НАТО.
Оккупация Крыма
- Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
- Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) квалифицировал действия Кремля как "международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ". В Гааге отмечают, что этот международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.