Зеленський викликав Путіна на переговори – Арахамія назвав головну мету

Росія постійно намагається уникнути прямих переговорів і переводить стрілки на ватажків бойовиків

Зеленський не просто так покликав Путіна на переговори. Колаж "Сьогодні"

Прямий виклик президента РФ Володимира Путіна на переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, фактично, є визнанням Росії стороною конфлікту на Донбасі.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНІАН.

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Він зазначив, що у Мінських угодах немає суттєвого просування, навіть незважаючи на обмін полоненими та розведення військ на Донбасі.

"Був колись історичний момент, коли ми тільки-но прийшли до влади, коли можна було зрушити ці мертвонароджені Мінські домовленості. Тоді ми, чесно кажучи, не наважилися. Ми тоді були не готові до цих масових протестів та іншого. Потім ми поринули у ці Мінські домовленості. Усі розуміють, що немає там жодного руху", – сказав Арахамія.

Нардеп також зазначив, що Москва дипломатичними шляхами намагається уявити все так, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі, хоча є задокументовані факти її участі у війні та підтримки бойовиків.

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"Прямі переговори – це рішучий крок. Чому? Тому що Росія завжди намагається уникнути цього, вони кажуть, що сідайте спочатку з цими невизнаними ватажками, мовляв, вони – сторона конфлікту… Тому прямий виклик на переговори – це фактично і є визнанням того, що вони є стороною", – пояснив політик.

Переговори Зеленського з Путіним