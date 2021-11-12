Яценюк назвал единственный вариант освобожения Саакашвили

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал, что конкретно президент Украины Владимир Зеленский может сделать, чтобы вернуть в страну гражданина Украины Михеила Саакашвили.
Об этом политик рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Предложение Яценюка
"Чтобы я сделал на месте Зеленского? Тут же есть еще одна важная вещь – Зеленский назначал Саакашвили своим указом исполнительным секретарем Совета реформ. Он не только гражданин Украины, он еще должностное лицо, назначенное президентом. Единственный правильный вариант, который вижу – необходимо найти близкого человека, который начнет реальные непубличные переговоры с действующей грузинской властью. Для того, чтобы Саакашвили освободить, необходимо применить все дипломатические переговоры, не через твитты, не через интернет, а через дипломатическую, я бы сказал "ниже плинтуса" работу, для того, чтобы договориться с действующей грузинской властью как освободить гражданина Украины Михеила Саакашвили", – рассказал Яценюк на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
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"Грузия является стратегическим партнером для Украины. А Украина является стратегическим партнером для Грузии. Власть меняется. У нас стратегические отношения не с властями, а с государствами", – напомнил бывший премьер-министр Украины.
Ситуация
- Певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который приехал в Киев специально, чтобы просить президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили, рассказал как прошел разговор.
- Прошел уже 44-й день голодовки политика. "Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили очень слаб, но голодовку продолжает", сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
- Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили отреагировал на реакцию россиян, которые высмеивали видео с главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.
- Экс-президент Грузии прибыл в страну в сентябре через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.