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Смеетесь над с Саакашвили? Экс-президент Грузии жестко "наехал" на россиян

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 ноября, 12:16
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Маргвелашвили возмутила реакция россиян на видео с Саакашвили
Маргвелашвили о реакции россиян на видео с Саакашвили
Маргвелашвили о реакции россиян на видео с Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили отреагировал на реакцию россиян, которые высмеивали видео с Главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.

"Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления III президента Грузии: да, это сделали грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине, которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!", – написал президент Грузии.

Накануне пенитенциарная служба Грузии опубликовала два видео с участием Михеила Саакашвили на которых политика переводили из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани.

Ситуация с Саакашвили

Задержание Саакашвили

  • Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
  • Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

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