Яценюк назвав єдиний варіант звільнення Саакашвілі

Потрібно провести дипломатичну роботу "нижче за плінтусу"

Яценюк вважає, що варіанти є / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розповів, що саме президент України Володимир Зеленський може зробити, щоб повернути у країну громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це політик розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .

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Пропозиція Яценюка

"Щоб я зробив на місці Зеленського? Тут є ще одна важлива річ – Зеленський призначив Саакашвілі своїм указом виконавчим секретарем Ради реформ. Він не лише громадянин України, він ще посадовець, призначений президентом. Єдиний правильний варіант, який бачу – необхідно знайти близьку людину, яка розпочне реальні непублічні переговори з грузинською владою, що діє. Для того, щоб Саакашвілі звільнити, необхідно застосувати всі дипломатичні переговори, не через твітти, не через інтернет, а через дипломатичну, я б сказав "нижче за плінтус" роботу, для того, щоб домовитися з чинною грузинською владою, як звільнити громадянина України Міхеїла Саакашвілі", – розповів Яценюк на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Грузія є стратегічним партнером України. А Україна є стратегічним партнером Грузії. Влада змінюється. У нас стратегічні відносини не з владою, а з державами", – нагадав колишній прем'єр-міністр України.

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Ситуація