Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Події

Яценюк назвав єдиний варіант звільнення Саакашвілі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
12 листопада, 23:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потрібно провести дипломатичну роботу "нижче за плінтусу"
Яценюк вважає, що варіанти є / Колаж "Сьогодні"
Яценюк вважає, що варіанти є / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розповів, що саме президент України Володимир Зеленський може зробити, щоб повернути у країну громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це політик розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .

Реклама

Пропозиція Яценюка

"Щоб я зробив на місці Зеленського? Тут є ще одна важлива річ – Зеленський призначив Саакашвілі своїм указом виконавчим секретарем Ради реформ. Він не лише громадянин України, він ще посадовець, призначений президентом. Єдиний правильний варіант, який бачу – необхідно знайти близьку людину, яка розпочне реальні непублічні переговори з грузинською владою, що діє. Для того, щоб Саакашвілі звільнити, необхідно застосувати всі дипломатичні переговори, не через твітти, не через інтернет, а через дипломатичну, я б сказав "нижче за плінтус" роботу, для того, щоб домовитися з чинною грузинською владою, як звільнити громадянина України Міхеїла Саакашвілі", – розповів Яценюк на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Грузія є стратегічним партнером України. А Україна є стратегічним партнером Грузії. Влада змінюється. У нас стратегічні відносини не з владою, а з державами", – нагадав колишній прем'єр-міністр України.

Реклама

Ситуація

  • Співак та актор Вахтанг Кікабідзе, який приїхав до Києва спеціально, щоб просити президента України Володимира Зеленського забрати голодуючого Міхеїла Саакашвілі, розповів як пройшла розмова.
  • Пройшов уже 44 день голодування політика. "Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі дуже слабкий, але голодування продовжує", повідомив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі.
  • Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі відреагував на реакцію росіян, які висміювали відео із головою Виконавчого комітету реформ України Міхеїлом Саакашвілі. Відповідну посаду він розмістив у своєму Twitter .
  • Екс-президент Грузії прибув до країни у вересні через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Добкін після розгромної поразки у Харкові: що далі чи вже час на пенсію? Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Під загрозою звільнення: Тарас Кремінь потрапив під шквал критики після інтерв'ю для "Сьогодні" Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Ніцой: Проблема російськомовних – вина вчителів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 листопада 1991. До Києва прибув новий чотирипалубний теплохід «Тарас Шевченко», збудований у Німеччині на замовлення Головрічфлоту України...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

146 626

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти