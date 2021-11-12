Смієтеся з Саакашвілі? Екс-президент Грузії жорстко "наїхав" на росіян

Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі відреагував на реакцію росіян, які висміювали відео із Головою Виконавчого комітету реформ України Міхеїлом Саакашвілі. Відповідну посаду він розмістив у своєму Twitter .
"Росіяни, які смієтеся з кадрів образи III президента Грузії: так, це зробили грузини, але цим грузинам платите ви! А решта Грузії згуртовується у зневагі до тієї опричнини, яка чужа нашому гордому і волелюбному народу!", – написав президент Грузії.
Напередодні пенітенціарна служба Грузії опублікувала два відео за участю Міхеїла Саакашвілі, на яких політика переводили з руставської в'язниці до лікарні при в'язниці в Глдані.
Ситуація із Саакашвілі
- Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12 .
- Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.
- Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.
- Пізніше з'явилося відео, як напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати . Там він навіть намагався влаштувати розбирання з тюремниками.
- Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
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