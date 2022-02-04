Вторжение России зависит от двух условий — Волкер

В США оценили вероятность нападения на Украину / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Вторгнется ли Россия в Украину в ближайшее время, — рассказал бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"Риск вторжения нужно поделить на 2 части: возможность и намерения. Возможность есть, Россия нарастила очень большую силу и в Украине, и вокруг нее. Поэтому конечно вторжение возможно, но какие намерения у Путина? Это непонятно — имеет ли он намерение использовать военные силы или использовать их в дипломатическом смысле. Я думаю, он выжидает и хочет посмотреть, какие уступки ему предложат или не предложат, и будет ли поддержка Украины. Мы видим, что поддержка Украины большая, она идет потоком. Путин должен брать это во внимание. В то же время он видит, что стоимость вторжения в Украину будет огромная, это будет дорого стоить России, и она не сможет отрицать, что ведет боевые действия, как это было на Донбассе", — сказал он.

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