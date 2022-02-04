Вторгнення Росії залежить від двох умов – Волкер

Чи вторгнеться Росія в Україну найближчим часом, – розповів колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".
"Ризик вторгнення потрібно поділити на 2 частини: можливість і наміри. Можливість є, Росія накопичила дуже велику силу і в Україні, і навколо неї. Тому, звичайно, вторгнення можливе, але які наміри у Путіна? Це незрозуміло — чи має намір він використовувати військові сили чи використати їх у дипломатичному сенсі. Я думаю, він вичікує і хоче подивитися, які поступки йому запропонують чи не запропонують і чи буде підтримка України. Ми бачимо, що підтримка України дуже велика, вона йде потоком. Путін має взяти це до уваги. Водночас він бачить, що вартість вторгнення в Україну буде величезною, це дорого коштуватиме Росії, і вона не зможе заперечувати, що веде бойові дії, як це було на Донбасі", – сказав він.
Волкер наголосив, що ризик нападу однак залишається.
"Росіяни нарощують військову міць, вони становлять загрозу. А коли нарощування відбувається, колись сили можуть бути використані", – сказав він.
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Загроза вторгнення РФ
- Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію поблизу кордонів з Україною. Зараз ймовірність значної ескалації невисока, проте будь-якої миті все може змінитися.
- Також з'явились нові супутникові знімки російської техніки недалеко від кордонів України та на території окупованого Криму.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків , а також припустив можливість війни у Європі.