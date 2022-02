"Война, в которой возьмут участие США": в Украине не так поняли Байдена

В медиа распространилась цитата президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о том, что "если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору".

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш отметил, что это некорректный перевод.

"Джо Байден сказал: "World War II was a war of necessity, but if Russia attacks Ukraine, it would be the war of choice". Это можно перевести так: "Вторая мировая война была войной по необходимости, но если Россия нападет на Украину, это будет войной по выбору", – написал журналист.