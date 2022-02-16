Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

"Война, в которой возьмут участие США": в Украине не так поняли Байдена

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 11:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отмечается, что на многих каналах был неправильный перевод фразы президента США
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В медиа распространилась цитата президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о том, что "если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору".

Что говорят в сети

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш отметил, что это некорректный перевод.

Реклама

"Джо Байден сказал: "World War II was a war of necessity, but if Russia attacks Ukraine, it would be the war of choice". Это можно перевести так: "Вторая мировая война была войной по необходимости, но если Россия нападет на Украину, это будет войной по выбору", – написал журналист.

Он также заявил, что в трансляции украинской службы "Голоса Америки" был правильный перевод:

"Будьте внимательны и осторожны! Сейчас это очень важно".

Шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа" Наталья Лигачева: "Важно! Говорят, на "плюсах" неверно перевели, и понеслось. Я смотрела выступление Байдена на Прямом, и там был верный перевод. Будет войной выбора, и выбора именно России. P.S. Говорят, на многих каналах был неправильный перевод этой фразы. Печаль".

Реклама

Руководитель "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе: "Господа, друзья, коллеги, я уже призвала своих американских коллег относиться внимательно к переводу, вот теперь к вам. Ваши ошибки могут стоить жизней!".

Реклама

Что сказал Байден

Президент США Джо Байден призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину в своем обращении к нации из Белого дома. Он признал, что вторжение российских войск в Украину возможно, и заверил, что мир объединится вокруг Украины.

"Речь идет не только про Россию и Украину. Речь идет о защите того, во что мы верим – в защиту свободы, в защиту права стран самим выбирать свою судьбу. Принцип, что страны не могут силой менять границы своих соседей... Если Россия пойдет вперед, мы соберем мир для того, чтобы противостоять агрессии", – заверил Байден.

Напомним, разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

При этом три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) немедленно предоставить Киеву эти самые гарантии.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Отмена войны или дым в глаза. Чего ждать Украине после заявлений Москвы об отводе войск Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

223 883

заболело за неделю в Украине

-10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять