"Війна, в якій візьмуть участь США": в Україні не так зрозуміли Байдена

Зазначається, що на багатьох каналах був неправильний переклад фрази президента США

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У медіа поширилася цитата президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про те, що "якщо Росія нападе на Україну, це буде війна, в якій ми братимемо участь за власним вибором".

Що кажуть у мережі

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш наголосив, що це некоректний переклад.

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"Джо Байден сказав: "World War II was a war of necessity, but if Russia attacks Ukraine, it would be the war of choice". Це можна перекласти так: "Друга світова війна була війною за потребою, але якщо Росія нападе на Україну , це буде війною за вибором", – написав журналіст.

Він також заявив, що у трансляції української служби "Голосу Америки" був правильний переклад:

"Будьте уважні та обережні! Зараз це дуже важливо".

Шеф-редактор групи видань "Детектор медіа" Наталія Лігачова: "Важливо! Кажуть, на "плюсах" неправильно переклали, і помчало. Я дивилася виступ Байдена на Прямому, і там був вірний переклад. Буде війною вибору і вибору саме Росії. P.S. Кажуть, на багатьох каналах був неправильний переклад цієї фрази. Сум".

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Керівник "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Гонгадзе: "Пані, друзі, колеги, я вже закликала своїх американських колег ставитися уважно до перекладу, ось тепер до вас. Ваші помилки можуть коштувати життів!".

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Що сказав Байден

Президент США Джо Байден закликав у черговий раз своїх громадян залишити Україну у своєму зверненні до нації із Білого дому. Він визнав, що вторгнення російських військ в Україну можливе і запевнив, що світ об'єднається навколо України.

"Йдеться не лише про Росію та Україну. Йдеться про захист того, у що ми віримо – на захист свободи, на захист права країн самим обирати свою долю. Принцип, що країни не можуть силою змінювати межі своїх сусідів... Якщо Росія піде вперед, ми зберемо світ для того, щоб протистояти агресії", – запевнив Байден.

Нагадаємо, розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

При цьому три перші президенти України закликали країни-підписанти Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) негайно надати Києву ці гарантії.

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