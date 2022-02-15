Резніков розповів, чи буде воєнний стан в Україні

Міністр оборони дав свою оцінку ситуації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підстав для запровадження воєнного стану в Україні немає.

Про це він розповів в ефірі на шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Ми нікуди не їдемо"

"Моя оцінка моменту – точно не тривожна. Причин для того, щоб збирати валізу і кудись їхати, немає. Ми нікуди не їдемо і залишаємось тут – що там хтось собі не думав би. Я переконаний, що підстав для запровадження воєнного стану на сьогодні абсолютно немає", – заявив міністр.

За його словами, воєнний стан у країні вводиться в тому випадку, якщо є агресія "як уже вторгнення".

Також Резніков розповів, що на території Києва та навколо нього зосереджена "достатня кількість" військ, щоб дати відсіч, якщо буде наступ Росії.

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Загроза вторгнення РФ

РФ стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Також цю дату, за даними британського видання The Guardian, називав президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

При цьом, група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

Також РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

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Нагадаємо, Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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