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Резніков поговорив з міністром оборони Білорусі: є важлива домовленість

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 15:21
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Розмова міністрів відбулася з метою відновлення атмосфери діалогу
Міністр оборони України Олексій Резніков (ліворуч) та міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін (праворуч).
Міністр оборони України Олексій Резніков (ліворуч) та міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

14 лютого відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

Про це повідомляє Міноборони України

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Візити аташе

Як зазначається, розмова відбулася з метою "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

При цьому міністри обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також "виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій".

Олексій Резніков
Олексій Резніков / Фото: mtot.gov.ua

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Також повідомляється, що домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь до України на заходи навчань "Завірюха – 2022" , а також про візит аташе з питань оборони України в Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість – 2022" .

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово наголошував, що відносини між українським та білоруським народами особливі. Наші почуття дуже теплі. Якісь загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович також запевнив мене у відсутності ризиків та загроз для України з території Республіки Білорусь", – зазначив Олексій Резніков.

Загроза агресії РФ

Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною. 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку у цьому напрямі.

Нагадаємо, кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер повідомив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Білорусі, Криму та на заході Росії. Про це свідчать нові супутникові фотографії компанії космічних технологій.

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