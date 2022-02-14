Резніков поговорив з міністром оборони Білорусі: є важлива домовленість

Розмова міністрів відбулася з метою відновлення атмосфери діалогу

Міністр оборони України Олексій Резніков (ліворуч) та міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

14 лютого відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

Про це повідомляє Міноборони України

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Візити аташе

Як зазначається, розмова відбулася з метою "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

При цьому міністри обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також "виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій".

Олексій Резніков / Фото: mtot.gov.ua

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Також повідомляється, що домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь до України на заходи навчань "Завірюха – 2022" , а також про візит аташе з питань оборони України в Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість – 2022" .

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово наголошував, що відносини між українським та білоруським народами особливі. Наші почуття дуже теплі. Якісь загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович також запевнив мене у відсутності ризиків та загроз для України з території Республіки Білорусь", – зазначив Олексій Резніков.

Загроза агресії РФ

Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною. 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку у цьому напрямі.

Нагадаємо, кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер повідомив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Білорусі, Криму та на заході Росії. Про це свідчать нові супутникові фотографії компанії космічних технологій.

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