У РНБО розповіли, чим закінчиться спроба Росії захопити Харків

Олексій Данилов запевнив у захищеності міста від захоплення

/ Фото: Reuters, уніан, Колаж: Сьогодні

Харків буде захищений у разі нападу Росії, відповів на запитання журналістів секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу після виїзного засідання, яке транслювало телеканал "Україна 24".

"Харків буде захищений, і це буде обов'язково, у разі російської агресії. Тільки незрозуміло, навіщо росіянам такий клопіт, як наша країна. Повірте, ми нічого віддавати не збираємося. Нам чуже не потрібно, але й своє не віддамо, і вони про це знають, вони в курсі позиції наших громадян. Ми воюватимемо за свою землю. Ми за весь час існування нашої країни ні на кого не нападали, але своє віддавати не будемо. Але наші військові, чоловіки та жінки, будуть захищати нашу країну. коштів буде достатньо, у тому числі завдяки допомозі, яку ми отримали від наших партнерів", – сказав він.

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Чому йдеться про Харків?

Президент України Володимир Зеленський 21 січня заявляв, що якщо Росія наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.

Пізніше у Зеленського пояснили слова про окупацію Харкова Росією. Прессекретар глави держави заявив, що слова президента висмикнули з контексту.

У свою чергу, міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що ймовірності окупації Харкова Росією на сьогоднішній день немає.

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Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що у разі російської агресії на захист міста стануть не лише місцеві жителі, але й усі українці.

Загроза нападу Росії