Окупація Харкова: Резніков оцінив ризики

Пряме вторгнення потягне за собою для Росії велику і серйозну низку втрат, зазначив міністр

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що схід України залишається найбільш ризикованим напрямком з погляду на можливу ескалацію російської агресії.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

Реклама

"Східно-південна частина – це теж кордон із Російською Федерацією. І, вибачте, кордон у районі Харківської області – це теж кордон із РФ", – сказав Резніков.

Але міністр додав, що ймовірності окупації Харкова Росією на сьогодні немає.

"На щастя, можу впевнено сказати: такої ймовірності немає. Поясню чому. Тому що якщо ми говоримо про ймовірність, то це 100% ймовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то ймовірність – це 100% ймовірність. Така 100% ймовірність не існує", – зазначив він.

За словами Резнікова, Росія "точно опрацьовує різні плани вторгнення у разі ухвалення відповідного політичного рішення".

"Тому є можливість атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує можливість. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої можливості на сьогодні немає", – підсумував міністр.

Харків може бути окупований?