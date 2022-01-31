Окупація Харкова: Резніков оцінив ризики

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що схід України залишається найбільш ризикованим напрямком з погляду на можливу ескалацію російської агресії.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.
"Східно-південна частина – це теж кордон із Російською Федерацією. І, вибачте, кордон у районі Харківської області – це теж кордон із РФ", – сказав Резніков.
Але міністр додав, що ймовірності окупації Харкова Росією на сьогодні немає.
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"На щастя, можу впевнено сказати: такої ймовірності немає. Поясню чому. Тому що якщо ми говоримо про ймовірність, то це 100% ймовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то ймовірність – це 100% ймовірність. Така 100% ймовірність не існує", – зазначив він.
За словами Резнікова, Росія "точно опрацьовує різні плани вторгнення у разі ухвалення відповідного політичного рішення".
"Тому є можливість атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує можливість. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої можливості на сьогодні немає", – підсумував міністр.
Харків може бути окупований?
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.
- Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що у разі російської агресії на захист міста стануть не лише місцеві жителі, але й усі українці. За його словами, місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбникові, є всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків. Також мер наголосив, що жителям міста нема про що турбуватися "і Харків і надалі успішно розвиватиметься під мирним небом".
- У Зеленського пояснили слова про окупацію Харкова Росією. Прессекретар глави держави заявив, що слова президента висмикнули з контексту.
- Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров 21 січня провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, після яких заявив, що РФ не збирається нападати на Україну.