Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией 📽 Умер Леонид Куравлев
СЕГОДНЯ Власть События

Оккупация Харькова: Резников оценил риски

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 09:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прямое вторжение повлечет за собой для России большой и серьезный ряд потерь, отметил министр
Министр обороны Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр обороны Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что восток Украины остается наиболее рискованным направлением, учитывая возможную эскалацию российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

Реклама

"Восточно-южная часть – это тоже граница с Российской Федерацией. И, простите, граница в районе Харьковской области – это тоже граница с РФ", — сказал Резников.

Но министр добавил, что вероятности оккупации Харькова Россией на сегодняшний день нет.

"К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятность не существует", – отметил он.

По словам Резникова, Россия "точно прорабатывает разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения".

Реклама

"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет", – подытожил министр.

Харьков может быть оккупирован?

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.78

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

194 125

заболело за неделю в Украине

+75%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять