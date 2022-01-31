Оккупация Харькова: Резников оценил риски

Министр обороны Алексей Резников заявил, что восток Украины остается наиболее рискованным направлением, учитывая возможную эскалацию российской агрессии.
Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.
"Восточно-южная часть – это тоже граница с Российской Федерацией. И, простите, граница в районе Харьковской области – это тоже граница с РФ", — сказал Резников.
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Но министр добавил, что вероятности оккупации Харькова Россией на сегодняшний день нет.
"К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятность не существует", – отметил он.
По словам Резникова, Россия "точно прорабатывает разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения".
"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет", – подытожил министр.
Харьков может быть оккупирован?
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что в случае российской агрессии на защиту города встанут не только местные жители, но и все украинцы. По его словам, город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, есть все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков. Также мэр подчеркнул, что жителям города не о чем беспокоится "и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом".
- У Зеленского объяснили слова об оккупации Харькова Россией. Пресс-секретарь главы государства заявил, что слова президента выдернули из контекста.
- Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров 21 января провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которых заявил, что РФ не собирается нападать на Украину.