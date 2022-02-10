Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський пояснив, навіщо Путін зібрав 100-тисячну армію біля України

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 11:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зеленський розповів про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ділових кіл – членами Європейської бізнес-асоціації – поінформував присутніх про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів. Про це повідомляє пресслужба Офіс президента.

За його словами, нині з погляду безпеки немає перешкод, які б заважали бізнесу працювати.

Реклама

"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна робить все можливе, щоб зміцнити свою обороноздатність та зуміти відреагувати на будь-який розвиток подій. Зокрема, проводяться планові навчання, вживається заходів, спрямованих на поліпшення забезпечення військ.

"Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових", – запевнив він.

Чи буде вторгнення в Україну

Захід обурений позицією України

29 січня CNN, посилаючись на джерела в США та Україні, а також Politic, посилаючись на Puck та NatSec Daily, повідомили, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких йдеться, що Росія може готувати повномасштабний напад на Україну.

Іноземні ЗМІ занепокоєні тим, що президент України абсолютно спокійний на тлі можливого вторгнення. Видання CNN вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну. Виявилося що в країні немає паніки, люди живуть звичайним розміреним життям. Ніхто не спустошує полиці магазинів з продуктами і не покидає поспіхом країну.

Реклама

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Ракети долетять за 5 хвилин": чи розпочнеться ядерна війна між РФ і США і чи готовий до неї Путін Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив? Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

251 844

захворіло за тиждень в Україні

+13%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти