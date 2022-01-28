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Вторгнення Росії у лютому: Арахамія відповів на заяви із США

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 21:42
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Нардеп зазначив, що зросла кількість контактів із партнерами України
Нардеп заявив, що Україна сама користується перевагами ситуації.
Нардеп заявив, що Україна сама користується перевагами ситуації. / Фото: Колаж: Сьогодні

США та інші країни "сіють паніку" навколо можливого вторгнення Росії в Україні.

Про це заявив на брифінгу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, прокоментувавши інформацію, що вторгнення може бути у лютому, повідомляє Ліга.net.

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"Мені здається, більшість народу побачили, що три, чотири, п'ять "точних дат" уже минули, і зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальних причин, чому США так роблять, але точно це не працює на користь економіки України", – відповів він.

"Не по-дружньому"

За словами депутата, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово порушував це питання, бо "так не по-дружньому". Він уточнив: "Я про США та інші країни, які намагаються сіяти паніку".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, фото – прес-служба партії "СН"

При цьому він заявив, що Україна сама має переваги ситуації.

"Зараз усе, що ми дізнаємося, до того, як розвіддані приходять, вже опубліковано в The New York Times, Economist або CNN. Тому мені здається, що це якась насамперед інформаційна спецоперація, а не військова", – сказав він.

Також Арахамія зазначив, що зросла кількість контактів із міжнародними партнерами, з якими обговорюються не лише військові, а й економічні, інвестиційні, фінансові питання.

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Що сказали про вторгнення у США

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, відповідальна за переговори про Україну та НАТО на переговорах із Росією, заявила, що Росія може почати наступальні дії на Україну у лютому.

"Навіть люди, які оточують Путіна, не знають, які у нього плани. Я знаю, що є плани сконцентрувати військові підрозділи на території України, гадаю, є й інші плани. Але є ознаки того, що він може використати військові сили – наприклад, у середині лютого. Ми всі знаємо, що розпочинаються Олімпійські ігри 4 лютого, і Сі Цзіньпін, напевно, просив, щоб у цей час не було атак проти України, але відомо, що вже наробили росіяни в Україні, і вони говорять про наступні напади на Україну", – сказала вона.

Крім того, The Wall Street Journal з посиланням на інформацію західних чиновників оборонних відомств згадували про те, що президент Росії Володимир Путін завершив підготовку до можливого вторгнення в Україну , відправивши на кордон підрозділи військових медиків

Американське видання зазначає, що Росія досягла рівня боєздатності, якого не було під час минулої ескалації конфлікту.

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Нагадаємо, Венді Шерман також заявила, що Захід готовий до реагування на різні сценарії, аж до повного захоплення України.

"Якщо російські військові підуть на захоплення, це зруйнує всі принципи міжнародної безпеки, це не можна залишити безкарним. Ми також розглядаємо сценарії гібридної атаки. Для Росії мають бути наслідки", – сказала вона.

Загроза вторгнення з РФ

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