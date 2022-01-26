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Венді Шерман озвучила таємний план Путіна: це станеться у середині лютого

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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26 січня, 17:00
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Перша заступник держсекретаря США попередила українців про військовий сценарій Кремля
Шерман розповіла про плани вторгнення РФ
Шерман розповіла про плани вторгнення РФ / Фото: Reuters

Росія може розпочати наступальні дії на Україну в лютому – про це заявила заступник держсекретаря США, відповідальна за переговори про Україну та НАТО на переговорах із Росією, Венді Шерман під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії.

"Навіть люди, які оточують Путіна, не знають, які у нього плани. Я знаю, що є плани сконцентрувати військові підрозділи на території України, гадаю, є й інші плани. Але є ознаки того, що він може використати військові сили — наприклад, в середині лютого. Ми всі знаємо, що розпочинаються Олімпійські ігри 4 лютого, і Сі Цзіньпін, напевно, просив, щоб у цей час не було атак проти України, але відомо, що вже наробили росіяни в Україні, і вони говорять про наступні напади на Україну. Вони незаконно анексували Крим і створили важку ситуацію в районі Донбасу. Також вони намагаються руйнувати інституції всередині України, підірвати демократичні засади", – сказала вона.

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Політик заявила, що необхідно постійно говорити про підтримку України.

"Тут питання не у вступі України до НАТО, українці самі повинні визначитися, чи хочуть вони вступити, і вони визначилися. Особливо після 2014 року, коли почалися військові дії. З'ясувалося, що більшість українців віддані ідеям демократії і хочуть вступити до НАТО. Ми повинні надавати підтримку будь-якими шляхами, і маємо заявляти, що постійно підтримуватимемо Україну, і що ми нічого не робитимемо для України без України", – сказала Шерман.

Раніше політик заявила, що Захід готовий до реагування на різні сценарії, навіть до повного захоплення України.

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Хто така Венді Шерман

Шерман репрезентує позицію Сполучених Штатів Америки на переговорах з Росією щодо України. Нинішню посаду вона обіймає 2021 року.

Венді Шерман працювала з президентом Біллом Клінтоном, за якого брала участь у роботі над угодою з Північною Кореєю. За Барака Обами вона обіймала посаду заступника державного секретаря з політичних питань.

2011-го очолювала делегацію США в ядерних переговорах з Іраном. Тоді за нею закріпилася репутація обережного та кмітливого дипломата. За стиль ведення переговорів та зовнішній вигляд їй дали прізвисько "срібляста лисиця".

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Загроза вторгнення військ Росії

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