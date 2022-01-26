"Готові навіть до повного захоплення України": у Держдепі зробили тривожну заяву про вторгнення Путіна

У США розглядають кілька сценаріїв, які може задіяти Росія

Венді Шерман. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Захід готовий реагувати на різні сценарії, аж до повного захоплення України.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Якщо російські військові підуть на захоплення, це зруйнує всі принципи міжнародної безпеки, це не можна залишити безкарним. Ми також розглядаємо сценарії гібридної атаки. Для Росії мають бути наслідки", – сказала вона.

На думку Венді Шерман, і за даними розвідки США, вторгнення Росії може початися в середині лютого — вона підкреслила, що є у розвідки є ознаки цього. Але точно про плани Путіна не знають навіть у його оточенні, наголосила Шерман.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Крім того, читайте у нашому матеріалі, хто така Венді Шерман і чому всі обговорюють її брошку з бурштину на переговорах із Росією.