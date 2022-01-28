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Путін закінчив підготовку до вторгнення в Україну: WSJ вказав на важливий момент

Павло Заяць Павло Заяць
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28 січня, 15:46
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Ситуація на кордоні України та РФ залишається напруженою
Путін готується до можливого вторгнення. Колаж "Сьогодні"
Путін готується до можливого вторгнення. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін завершив підготовку до можливого вторгнення в Україну, відправивши на кордон підрозділи військових медиків.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на інформацію західних чиновників оборонних відомств. Вони впевнені, що Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну, відправивши на кордон медичні підрозділи.

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Американське видання зазначає, що Росія досягла рівня боєздатності, якого не було під час минулої ескалації конфлікту.

Ці кроки не означають, що напад обов'язково відбудеться, однак вони є передумовами для бойових дій та викликали інтенсивні суперечки серед західних союзників щодо намірів президента Росії Володимира Путіна, йдеться у статті.

Також зазначається, що "американські та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, роблять різні висновки на основі однакових розвідданих".

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У Великій Британії показали карту можливого вторгнення РФ

Британські ЗМІ опублікували план можливого вторгнення військ Росії в Україну, який передбачає наступ на Київ із території РФ та Білорусі.

Як пише видання The Sun, президент Росії Володимир Путін "майже напевно завдасть обмеженого удару у найближчі десять днів", який може включати напад на Київ. Також видання опублікувало нову "карту російського вторгнення".

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Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могло використовуватися для вторгнення в Україну.

Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.

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