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Путін готує напад у січні: західні ЗМІ назвали три напрямки

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 листопада, 17:01
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Розвідка США передала союзникам по НАТО нові дані щодо можливого вторгнення
Розвідка США вирахувала напрям російських військ у бік України / Колаж "Сьогодні"
Розвідка США вирахувала напрям російських військ у бік України / Колаж "Сьогодні"

Росія веде підготовку до стрімкого, масштабного просування на територію України за кількома локаціями. І це буде зроблено, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить напасти.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, близьке до західних розвідок.

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Розвіддані

Видання повідомляє, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України. Вторгнення готується за кількома напрямами. За оцінками США, Путін може розглядати варіант вторгнення на початку наступного року, а поки що збирає свої війська біля кордону України.

"Дані містять сценарій, за яким війська можуть потрапити до України з Криму, через російський кордон та через Білорусь, при цьому близько сотні батальйонних тактичних груп – потенційно близько 100 тисяч солдатів – будуть відряджені в ході того, що ці люди (співрозмовники Bloomberg – Ред.) описали як операцію в умовах неоднорідної місцевості та морозів для покриття великої території та підготовки до потенційно тривалої окупації", – йдеться у матеріалі.

Мобілізація

За даними західної розвідки, половина тактичних груп на місці. До того ж, будь-яке вторгнення матиме підтримку авіації. За їхніми даними, Москва мобілізувала тисячі резервістів у масштабах безпрецедентних для пострадянського простору. Публічно про мобілізацію Кремль не оголошував.

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Один із співрозмовників Bloomberg також зазначив, що США надали дані про посилення кампанії з дезінформації, спрямованої на Київ. Також Москва наймає агентів, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію у самій Україні.

Ситуація

  • У Кремлі спростували дані про можливе вторгнення Росії в Україну, назвавши їх прикриттям для нібито силового звільнення Донбасу українськими військовими.
  • При цьому Москва посилено організовує переговори президента Росії з лідером США, маючи намір домогтися того, щоб Вашингтон краще тиснув на Україну щодо виконання Мінських угод на умовах Кремля.
  • Росії загрожують серйозні наслідки у разі повномасштабного нападу на Україну. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Bloomberg.
  • В Україні не одразу, але вже оцінили те, що відбувається на наших східних кордонах, як загроза війни. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці січня. Він навіть озвучив сценарій, як це може статися.

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