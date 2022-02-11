В СНБО рассказали, чем закончится попытка России захватить Харьков

Алексей Данилов заверил в защищенности города от захвата

Алексей Данилов рассказал о защите Харькова от вторжения / Фото: Reuters, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Харьков будет защищен в случае нападения России, ответил на вопрос журналистов секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после выездного заседания, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Харьков будет защищен, и это будет обязательно, в случае российской агрессии. Только непонятно, зачем россиянам такие хлопоты, как наша страна. Поверьте, мы ничего отдавать не собираемся. Нам чужое не нужно, но и свое не отдадим, и они об этом знают, они в курсе позиции наших граждан. Мы будем воевать за свою землю. Мы за все время существования нашей страны ни на кого не нападали, но свое отдавать не будем. Но наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств будет достаточно, в том числе благодаря помощи, которую мы получили от наших партнеров", — сказал он.

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