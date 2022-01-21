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У Зеленского объяснили слова об оккупации Харькова Россией

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 января, 19:54
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Пресс-секретарь главы государства заявил, что слова Зеленского выдернули из контекста

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков, были только "гипотетическим сценарием" эскалации конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, которого цитирует Nv.ua.

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"Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", – сказал Никифоров.

По его словам, "президент размышлял об эскалации".

"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – сказал пресс-секретарь Зеленского.

Сергей Никифоров: "Инициатива президента – это масштабная программа по поддержке бизнеса"
Сергей Никифоров: "Инициатива президента – это масштабная программа по поддержке бизнеса" / Фото: Wikipedia

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.

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"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто занятием; это будет началом крупномасштабной войны", – сказал президент.

В Харькове отреагировали на слова президента

Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что в случае российской агрессии на защиту города встанут не только местные жители, но и все украинцы.

"Город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть", – отметил он.

Мэр подчеркнул, что жителям города не о чем беспокоится "и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом".

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"Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется украинским спокойным городом, пусть россияне не разевают рот", – сказал Терехов.

В Кремле все отрицают

Глава российского МИД Сергей Лавров 21 января провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которых заявил, что РФ не собирается нападать на Украину.

"Было заявление, что Украина никакой угрозы для России не представляет. Хочу еще раз напомнить, что Россия никогда нигде и ни разу не угрожала украинскому народу… Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы многократно объясняли, что это не так", — заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Фото: AFP

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