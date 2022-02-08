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Волкер: войну на Донбассе можно закончить хоть завтра, но есть одна загвоздка

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 11:05
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Американский дипломат объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта
Курт Волкер заявил, что Россия не признает, что оккупировала Украину.
Курт Волкер заявил, что Россия не признает, что оккупировала Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Нормандский формат" более выгоден для Германии и Франции, поскольку они ставят себя в центр дипломатического процесса, где стараются примирить стороны конфликта.

Об этом экс-спецпредставитель США по вопросам Украины (2017-2019), американский дипломат Курт Волкер сказал в интервью "Сегодня".

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"Россия не делает ничего"

Он отметил, что Российская Федерация не воспринимает это всерьез.

"Реальность такова, что РФ не признает, что оккупировала Украину, что она ввела войска на Донбасс. Не признает, что это противоречит Минским договоренностям. Россия не делает ничего в этом "нормандском формате". И думаю, в случае Украины это оказывает на нее давление, когда говорят, что они имплементируют Минские соглашения. Украина может выполнять только то, что от нее зависит", – рассказал Волкер.

Курт Волкер: "Украина – страна сильная и стойкая". Фото: Анна Ткаченко
Курт Волкер: "Украина – страна сильная и стойкая". Фото: Анна Ткаченко / Фото: Сегодня

По его словам, Украина не может реализовать Минские соглашения, пока Россия оккупирует часть территории:

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"Украина приняла законодательство, которое обсуждалось: особый статус, выборы. Но она не может реализовать эти соглашения, пока Россия оккупирует часть территории. Потому процесс не сдвигался с мертвой точки на протяжении многих лет".

Также он заявил, что России нужно принять решение.

"Загвоздка состоит в том, что России нужно принять решение. Если Россия решит закончить войну, она может сделать это завтра. Минские договоренности, Минские переговоры, трехсторонняя контактная группа, "нормандский формат" или любой другой формат подойдут прекрасно для обсуждения деталей. Но все должно начаться с этого фундаментального решения", – сказал Волкер.

Угроза со стороны РФ

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой были собраны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эти данные были выявлены и собраны западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что российское вторжение в Украину может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь на Киев, то он пройдет через Чернобыльскую зону отчуждения.

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Также министр обороны Алексей Резников заявил, что если над Киевом появятся российские самолеты, то столицу будет защищать система противовоздушной обороны.

Напомним, посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве рассматривает возможность переезда на запад Украины на фоне опасений в связи с возможным полномасштабным наступлением России. По информации BuzzFeed, посольство еще не приняло решение, однако "активно обсуждается переезд".

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