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Волкер: війну на Донбасі можна закінчити хоч завтра, але є одна заковика

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8 лютого, 11:05
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Американський дипломат пояснив, від чого залежить врегулювання конфлікту
Курт Волкер заявив, що Росія не визнає, що окупувала Україну.
Курт Волкер заявив, що Росія не визнає, що окупувала Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Нормандський формат" вигідніший для Німеччини та Франції, оскільки вони ставлять себе в центр дипломатичного процесу, де намагаються примирити сторони конфлікту.

Про це ексспецпредставник США з питань України (2017-2019), американський дипломат Курт Волкер сказав в інтерв'ю "Сьогодні".

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"Росія не робить нічого"

Він зазначив, що Російська Федерація не сприймає це всерйоз.

"Реальність така, що вона не визнає, що окупувала Україну, що вона ввела війська на Донбас. Не визнає, що це суперечить Мінським домовленостям. Росія не робить нічого в цьому "нормандському форматі". І гадаю, у разі України це робить на неї тиск, коли кажуть, що вони імплементують Мінські угоди. Україна може виконувати тільки те, що залежить від неї", – розповів Волкер.

Курт Волкер: "Україна – країна сильна та стійка". Фото: Ганна Ткаченка
Курт Волкер: "Україна – країна сильна та стійка". Фото: Ганна Ткаченка / Фото: Сьогодні

За його словами, Україна не може реалізувати Мінські угоди, доки Росія окупує частину території:

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"Україна ухвалила законодавство, яке обговорювалося: особливий статус, вибори. Але вона не може реалізувати ці угоди, поки Росія окупує частину території. Тому процес не зрушувався з мертвої точки протягом багатьох років".

Також він заявив, що Росії потрібно ухвалити рішення.

"Заковика полягає в тому, що Росії потрібно ухвалити рішення. Якщо Росія вирішить закінчити війну, вона може зробити це завтра. Мінські домовленості, Мінські переговори, тристороння контактна група, "нормандський формат" або будь-який інший формат підійдуть чудово для обговорення деталей. Але все має початися із цього фундаментального рішення", – сказав Волкер.

Загроза з боку РФ

12 січня була оприлюднена інтерактивна карта, на якій було зібрано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною Ці дані були виявлені та зібрані західними ЗМІ у листопаді 2021 року. При цьому експерти прогнозують, що російське вторгнення до України може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися до України та обрати найкоротший шлях до столиці, то він пройде через Чорнобильську зону відчуження.

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Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що якщо над Києвом з'являться російські літаки, то столицю захищатиме система протиповітряної оборони

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки у Києві розглядає можливість переїзду на захід України на тлі побоювань у зв'язку з можливим повномасштабним наступом Росії. За інформацією BuzzFeed, посольство ще не ухвалило рішення, проте "активно обговорюється переїзд".

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