Сегодня 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Сегодня 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Сегодня 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Сегодня 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Завтра 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
Завтра 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
10 февраля 03:30 на
Фигурное катание
Мужчины, произвольная
программа. Финал
10 февраля 04:25 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-хафпайп
3-й финальный заезд
10 февраля 08:15 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, горнолыжная
комбинация, слалом. Финал
10 февраля 09:00 на
Лыжные гонки
Женщины, 10 км
Классический стиль. Финал
10 февраля 09:15 на
Сноуборд
Мужчины, сноуборд-кросс
Финал
10 февраля 13:50 на
Фристайл
Смешанные команды
Акробатика, второй финал
10 февраля 14:00 на
Конькобежный спорт
Женщины, 5000 м
Финал
10 февраля 15:30 на
Санный спорт
Командные соревнования
Эстафета. Финал
Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇫🇷 Макрон в Киеве 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

РФ отказалась признавать "ЛДНР"? Макрон удивил своим заявлением после встречи с Путиным

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 10:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Франции призвал Россию и Евросоюз урегулировать конфликт в Украине
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что никаких законопроектов, противоречащих Минским соглашениям, не будет, – это ему пообещал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом он заявил после встречи с президентом РФ, сообщает сайт Кремля.

Реклама

Урегулирование конфликта

"Было получено разъяснение по поводу того, что в России также имеются законопроекты, которые предлагаются, но он (Владимир Путин – ред.) успокоил нас, что этого не будет, если это не соответствует Минским соглашениям", – сказал Макрон.

Также он отметил, что этот конфликт находится в центре напряженности, которую "мы переживаем сегодня".

"И, конечно, необходимо, чтобы Россия и Евросоюз урегулировали его, чтобы продвинуться дальше в наших отношениях", – заявил президент Франции.

Что это означает

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко у себя в Телеграм-канале отметил, что слова президента Франции о том, что "законопроекты, нарушающие Минские соглашения, в России не будут приняты", означают, что Путин пообещал Макрону не признавать "ДНР" и "ЛНР".

Реклама

"Которые сама (Россия – ред.) же и создала на востоке Украины. Не думаю, что стоит этому радоваться. Это очередная игра российского режима. Сегодня не признаем, но паспорта раздадим. Ну, или войной пойдем. Так что это только слова", – сказал нардеп.

Угроза со стороны РФ

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой были собраны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эти данные были выявлены и собраны западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что российское вторжение в Украину может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

Кроме этого, CNN рассказал, как Россия начнет боевые действия в Украине. По его данным, путинские войска зайдут под чужим флагом. 31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, то он пройдет через Чернобыльскую зону отчуждения.

Также министр обороны Алексей Резников заявил, что если над Киевом появятся российские самолеты, то столицу будет защищать система противовоздушной обороны.

Реклама

Напомним, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве, на которых обсудили ситуацию в Украине и европейскую безопасность. СМИ обратили внимание, что на переговорах лидеры двух стран держались друг от друга на максимальном расстоянии – сидели на разных концах очень длинного стола.

Также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился обсудить в парламенте признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. Он добавил, что предложенный для рассмотрения законопроект "очень серьезный и ответственный".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Что не так с новым видео ГБР и кто на самом деле был с Трухиным во время ДТП Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

246 527

заболело за неделю в Украине

+20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять