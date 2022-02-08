РФ отказалась признавать "ЛДНР"? Макрон удивил своим заявлением после встречи с Путиным

Президент Франции призвал Россию и Евросоюз урегулировать конфликт в Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что никаких законопроектов, противоречащих Минским соглашениям, не будет, – это ему пообещал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом он заявил после встречи с президентом РФ, сообщает сайт Кремля.

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Урегулирование конфликта

"Было получено разъяснение по поводу того, что в России также имеются законопроекты, которые предлагаются, но он (Владимир Путин – ред.) успокоил нас, что этого не будет, если это не соответствует Минским соглашениям", – сказал Макрон.

Также он отметил, что этот конфликт находится в центре напряженности, которую "мы переживаем сегодня".

"И, конечно, необходимо, чтобы Россия и Евросоюз урегулировали его, чтобы продвинуться дальше в наших отношениях", – заявил президент Франции.

Что это означает

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко у себя в Телеграм-канале отметил, что слова президента Франции о том, что "законопроекты, нарушающие Минские соглашения, в России не будут приняты", означают, что Путин пообещал Макрону не признавать "ДНР" и "ЛНР".

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"Которые сама (Россия – ред.) же и создала на востоке Украины. Не думаю, что стоит этому радоваться. Это очередная игра российского режима. Сегодня не признаем, но паспорта раздадим. Ну, или войной пойдем. Так что это только слова", – сказал нардеп.

Угроза со стороны РФ

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой были собраны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эти данные были выявлены и собраны западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что российское вторжение в Украину может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

Кроме этого, CNN рассказал, как Россия начнет боевые действия в Украине. По его данным, путинские войска зайдут под чужим флагом. 31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, то он пройдет через Чернобыльскую зону отчуждения.

Также министр обороны Алексей Резников заявил, что если над Киевом появятся российские самолеты, то столицу будет защищать система противовоздушной обороны.

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Напомним, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве, на которых обсудили ситуацию в Украине и европейскую безопасность. СМИ обратили внимание, что на переговорах лидеры двух стран держались друг от друга на максимальном расстоянии – сидели на разных концах очень длинного стола.

Также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился обсудить в парламенте признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. Он добавил, что предложенный для рассмотрения законопроект "очень серьезный и ответственный".

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