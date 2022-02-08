Сегодня 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Сегодня 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Сегодня 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Сегодня 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Завтра 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
Завтра 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
10 февраля 03:30 на
Фигурное катание
Мужчины, произвольная
программа. Финал
10 февраля 04:25 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-хафпайп
3-й финальный заезд
10 февраля 08:15 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, горнолыжная
комбинация, слалом. Финал
10 февраля 09:00 на
Лыжные гонки
Женщины, 10 км
Классический стиль. Финал
10 февраля 09:15 на
Сноуборд
Мужчины, сноуборд-кросс
Финал
10 февраля 13:50 на
Фристайл
Смешанные команды
Акробатика, второй финал
10 февраля 14:00 на
Конькобежный спорт
Женщины, 5000 м
Финал
10 февраля 15:30 на
Санный спорт
Командные соревнования
Эстафета. Финал
Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇫🇷 Макрон в Киеве 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

"Терпи, моя красавица!" – Путин обратился к Зеленскому по поводу Минских соглашений

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 08:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хозяин Кремля снова выдвигает требования по Донбассу
Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.
Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова взялся за старое – настаивает на выполнении Минских соглашений, но на условиях Кремля.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Реклама

"Терпи, моя красавица"

Президент России также процитировал поговорку.

"Другой альтернативы нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.

/ Фото: Getty Images

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

Реклама

Также Путин отметил, что Украина "должна предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск".

Что такое Минские соглашения?

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений – документ, имеющий целью урегулирование ситуации на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "Нормандской четвёрки" и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Реклама

Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, т.е. Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов) и только потом передачи Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные. Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения.

Напомним, спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США не владеет разведывательными данными насчет точной даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Кремль не прекращает перебрасывать войска к украинской границе.

Читайте также:

Победителей не будет! Путин снова начал угрожать Западу

Санкции сейчас! Маркарова назвала три уровня борьбы против России

"Путин задумался – ему нужно принять решение" – Курт Волкер о вторжении России, "нормандском формате" и новых союзах Украины

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Что не так с новым видео ГБР и кто на самом деле был с Трухиным во время ДТП Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

242 942

заболело за неделю в Украине

+25%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять