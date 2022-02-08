"Терпи, моя красавица!" – Путин обратился к Зеленскому по поводу Минских соглашений

Хозяин Кремля снова выдвигает требования по Донбассу

Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова взялся за старое – настаивает на выполнении Минских соглашений, но на условиях Кремля.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Терпи, моя красавица"

Президент России также процитировал поговорку.

"Другой альтернативы нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.

/ Фото: Getty Images

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

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Также Путин отметил, что Украина "должна предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск".

Что такое Минские соглашения?

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений – документ, имеющий целью урегулирование ситуации на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "Нормандской четвёрки" и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, т.е. Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов) и только потом передачи Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные. Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения.

Напомним, спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США не владеет разведывательными данными насчет точной даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Кремль не прекращает перебрасывать войска к украинской границе.

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