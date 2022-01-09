Жесткие меры США против РФ: СМИ рассказали, что войдет в новый пакет санкций

Соединенные Штаты Америки готовят экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.
Запрет на импорт ряда товаров
В дополнение к прямым санкциям против российских организаций эти санкции могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.
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По словам чиновников, Россия может быть добавлена в наиболее ограниченную группу стран экспортного контроля вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.
Администрация обнародовала в субботу, 8 января, некоторые детали своих планов в преддверии дипломатических переговоров США и России в Швейцарии в понедельник, 11 января.
Чиновники заявили, что любые договоренности будут касаться того, чтобы Россия упразднила угрозы Украине и что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО.
Чиновники также заявили, что нет шансов, что США снизят свое военное присутствие или арсенал в Восточной Европе, как того требует Россия.
"В случае российского вторжения в Украину "мы – в координации с нашими союзниками и партнерами – немедленно нанесем серьезные и огромные санкции экономике России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критическими для Кремля", – сказал чиновник на правах анонимности.
Запрет на экспорт электронных технологий
Кроме санкций в отношении энергетики и потребительских товаров, США и их союзники рассматривают возможность запрета на экспорт в Россию электронных технологий, программного обеспечения и сопутствующих технологий.
Санкции могут распространиться на авиационную электронику, станки, смартфоны, игровые консоли, планшеты и телевизоры.
Такие санкции могут быть направлены на секторы обороны и гражданской авиации, что ударит по высокотехнологичным амбициям России в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
Несмотря на такую позицию, США и НАТО продемонстрировали готовность искать компромиссы по связанным вопросам.
"Мы думаем, что мы можем по крайней мере изучить возможность достижения прогресса (в переговорах. – Ред.) с россиянами", – сказал чиновник. Однако он добавил, что "в этих переговорах не будет жестких обязательств".
Угроза вторжения РФ в Украину
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