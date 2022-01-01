Россия за год понесла огромные потери на Донбассе

В прошедшем 2021 году на Донбассе погибли и получили ранения более 700 оккупантов, большинство потерь врага – небоевые. Об этом сообщил в Twitter офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим.
По его словам, всего потери боевиков с 1 января 2021-го по 31 декабря 2021-го составили 754 человека:
- Безвозвратные (200-е) – 318, из них боевые 10, небоевые – 308.
- Раненные, травмированные (300-е) – 436, из них боевые – 8.
- Вооружения и военной техники – 14 единиц.
Потери только за декабрь составили 44 человека – все небоевые: 19 погибших и 25 раненных.
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Напомним, за 2020 год потери боевиков были еще большими – ровно тысяча человек и 60 единиц техники.
Ситуация на Донбассе
- Недавно в Офисе президента Украины сообщили, что на заседании ТКГ все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Но на деле новое перемирие так и не наступило.
- При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четко дал понять, что в случае нарушения перемирия военные будут жестко отвечать врагу.
- В свою очередь представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе, но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.