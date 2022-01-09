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Жорсткі заходи США проти РФ: ЗМІ розповіли, що увійде до нового пакету санкцій

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 січня, 10:55
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Росія буде сильно вражена економічними санкціями, якщо вона вторгнеться в Україну, стверджують джерела
Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки готують економічні санкції проти Росії у разі її вторгнення до України.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на високопосадовців США.

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Заборона імпорту низки товарів

На додаток до прямих санкцій проти російських організацій ці санкції можуть містити значні обмеження на продукцію, що експортується з США в Росію, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

За словами чиновників, Росія може бути додана до найбільш обмеженої групи країн експортного контролю разом із Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Адміністрація оприлюднила у суботу, 8 січня, деякі деталі своїх планів напередодні дипломатичних переговорів США та Росії у Швейцарії у понеділок, 11 січня.

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Чиновники заявили, що будь-які домовленості стосуватимуться того, щоб Росія скасувала загрози Україні і що жодні рішення не прийматимуться без згоди України чи НАТО.

Чиновники також заявили, що немає шансів, що США зменшать свою військову присутність або арсенал у Східній Європі, як цього вимагає Росія.

"У разі російського вторгнення в Україну "ми – у координації з нашими союзниками та партнерами – негайно завдамо серйозних та величезних санкцій економіці Росії, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критичними для Кремля", – сказав чиновник на правах анонімності.

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Заборона експорту електронних технологій

Крім санкцій стосовно енергетики та споживчих товарів, США та їх союзники розглядають можливість заборони на експорт до Росії електронних технологій, програмного забезпечення та супутніх технологій.

Санкції можуть поширитися на авіаційну електроніку, верстати, смартфони, ігрові консолі, планшети та телевізори.

Такі санкції можуть бути спрямовані на сектори оборони та цивільної авіації, що вдарить по високотехнологічних амбіціях Росії у сфері штучного інтелекту та квантових обчислень.

Попри таку позицію, США та НАТО продемонстрували готовність шукати компроміси з пов'язаних питань.

"Ми думаємо, що ми можемо принаймні вивчити можливість досягнення прогресу (у переговорах. – Ред.) із росіянами", – сказав чиновник. Проте він додав, що "у цих переговорах не буде жорстких зобов'язань".

Загроза вторгнення РФ в Україну

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