В Украине введут военное положение? Депутатам запретили покидать Украину

Нардепам от "Слуги народа" было запрещено покидать территорию страны. Об этом в Facebook написал нардеп Александр Дубинский.
"Депутатам СН сегодня с полуночи запрещено покидать страну", – написал он.
В тоже время экс-нардеп Игорь Мосийчук не исключил, что будет введено военное положение в стране.
Далее по теме
"Очевидно, в понедельник – вторник в Украине будет введено военное положение", – написал он.
Сегодня руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье проведут закрытое заседание с руководством силовых структур.
Новость дополняется...