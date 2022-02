Клин не вобьют. В МИД Украины объяснили, почему сорвалась встреча Зеленского и Бербок

Утверждения о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал Берлину, не соответствуют действительности.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал "Сегодня".

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии", – сказал он.

По словам Николенко, сейчас Киев превратился в "мировой дипломатический центр":

Кроме этого, спикер МИД напомнил, что во время визита министра, прошедшего 17 января, президент Украины "провел с ней продуктивную встречу".

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. У последнего изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "не создавать какую-то конспирологию вокруг этого".

В то же время журналист CNN Джейк Тэппер со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству", сообщил, что встреча Зеленского и Бербок отменилась из-за нежелания последней публично заявлять об отказе Германии от "Северного потока – 2", а также поставлять Украине оружие.

A source close to the Ukrainian government tells me that President Zelensky canceled his meeting today with German Foreign Minister Annalena Baerbock because the FM refused to say Germany would abandon Nord Stream 2 pipeline even if Russia invades, and.