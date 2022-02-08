Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Клин не вобьют. В МИД Украины объяснили, почему сорвалась встреча Зеленского и Бербок

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 14:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спикер МИД отметил, что Украину посещают большое количество иностранных гостей
Олег Николенко сказал, что Киев превратился в мировой дипломатический центр.
Олег Николенко сказал, что Киев превратился в мировой дипломатический центр. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утверждения о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал Берлину, не соответствуют действительности.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал "Сегодня".

Реклама

Ответ Николенко

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии", – сказал он.

Спикер МИД Украины Олег Николенко.
Спикер МИД Украины Олег Николенко. / Фото: Олег Николенко

По словам Николенко, сейчас Киев превратился в "мировой дипломатический центр":

Реклама

"Большое количество иностранных гостей сейчас посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно происходит много телефонных разговоров и других контактов. Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, что, кроме международной части, также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины".

Кроме этого, спикер МИД напомнил, что во время визита министра, прошедшего 17 января, президент Украины "провел с ней продуктивную встречу".

Что произошло

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. У последнего изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

"Мы планировали встретиться с президентом Украины, а сейчас изменились планы поездки, французская сторона изменила эти планы", – сказала Бербок.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "не создавать какую-то конспирологию вокруг этого".

Реклама

В то же время журналист CNN Джейк Тэппер со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству", сообщил, что встреча Зеленского и Бербок отменилась из-за нежелания последней публично заявлять об отказе Германии от "Северного потока – 2", а также поставлять Украине оружие.

Напомним, Дмитрий Кулеба встретился с Анналеной Бербок в Киеве. По итогам встречи глава МИД Украины заявил, что Германия не склоняла Украину к уступкам из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

Германия и Украина

  • 6 февраля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет. Она объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".
  • Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц также заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.
  • Перед этим посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Волкер: войну на Донбассе можно закончить хоть завтра, но есть одна загвоздка Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

246 527

заболело за неделю в Украине

+20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять