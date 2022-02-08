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Клин не вб'ють. У МЗС України пояснили, чому зірвалася зустріч Зеленського та Бербок

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 14:06
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Спікер МЗС зазначив, що Україну відвідують велика кількість іноземних гостей
Олег Ніколенко сказав, що Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.
Олег Ніколенко сказав, що Київ перетворився на світовий дипломатичний центр. / Фото: Колаж: Сьогодні

Твердження про те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок не відбулася, щоб направити певний політичний сигнал Берліну, що не відповідають дійсності.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко розповів "Сегодня".

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Відповідь Ніколенко

"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин у міцні відносини України та Німеччини", – сказав він.

Речник МЗС України Олег Ніколенко.
Речник МЗС України Олег Ніколенко. / Фото: Олег Ніколенко

За словами Ніколенка, зараз Київ перетворився на "світовий дипломатичний центр":

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"Більшість іноземних гостей зараз відвідують Україну, щоб продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій РФ. Паралельно відбувається багато телефонних розмов та інших контактів. Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, що, крім міжнародної частини, також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України ".

Окрім цього, речник МЗС нагадав, що під час візиту міністра, що пройшов 17 січня, президент України "провів з нею продуктивну зустріч".

Що сталося

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським разом із французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. В останнього змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона до України.

"Ми планували зустрітися з президентом України, а зараз змінилися плани поїздки, французька сторона змінила ці плани", – сказала Бербок.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "не створювати якоїсь конспірології навколо цього".

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Водночас журналіст CNN Джейк Теппер з посиланням на "джерело, близьке до українського уряду", повідомив, що зустріч Зеленського та Бербок скасувалась через небажання останньої публічно заявляти про відмову Німеччини від "Північного потоку – 2", а також постачати Україні зброю.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба зустрівся з Анналеною Бербок у Києві. За підсумками зустрічі, глава МЗС України заявив, що Німеччина не схиляла Україну до поступок через загрозу з боку Російської Федерації.

Німеччина та Україна

  • 6 лютого міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила, що жодних постачання озброєння в Україну із Німеччини не буде. Вона пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".
  • Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц також заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні , але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.
  • Перед цим посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду з проханням надати оборонне озброєння

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