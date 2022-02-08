Зустріч Зеленського та Бербок зірвалася: CNN назвав несподівану причину

Міністр відмовилася заявити, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії до України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським разом із французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у якого (в свою чергу) змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну. З огляду на все це запланована зустріч і була скасована, як передає УНІАН .

"Ми планували зустрітися з президентом України, а зараз змінилися плани поїздки, французька сторона змінила ці плани", – сказала Бербок.

За її словами, потрібно координувати графіки, і тому вона мусила скоординувати свої плани.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "не створювати якоїсь конспірології навколо цього". "Ми з розумінням ставимося до цієї ситуації з французької сторони. По-друге, жодних проблем із зустріччю з президентом немає", – додав він.

Все виявилося не так

Водночас журналіст CNN Джейк Теппер з посиланням на "джерело, близьке до українського уряду" повідомив, що зустріч Зеленського та Бербок скасувалась через небажання останньої публічно заявляти про відмову Німеччини від "Північного потоку-2", а також постачати Україні зброю.

Source close to Ukrainian government tells me that President Zelensky canceled his meeting today with German Foreign Minister Annalena Baerbock because the FM refused to say Germany would abandon Nord Stream 2 pipeline even if Russia invades, and. - Jake Tapper (@jaketapper) February 7, 2022

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"Джерело, близьке до українського уряду, повідомив мені, що президент Зеленський скасував зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що глава МЗС відмовилася заявляти, що Німеччина відмовиться від газопроводу "Північний потік-2", навіть якщо Росія вторгнеться. , а також через відмову Німеччини надати Києву військову допомогу. Офіційно це було описано як помилка у плануванні. Багато хто зі Східної Європи та Києва все більше вважають Німеччину союзником Росії, ніж Заходу", – процитував він слова джерела у своєму Twitter .

За результатами переговорів Куліби та Бербок стало відомо, що Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння нашій країні.

Зустріч глав МЗС

Дмитро Кулеба та Анналена Бербок зустрілися у Києві 7 лютого. Як розповів Куліба, це був обмін думками між "друзями та партнерами, які прагнуть одного – врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами".

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