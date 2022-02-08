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СЬОГОДНІ Влада Події

Зустріч Зеленського та Бербок зірвалася: CNN назвав несподівану причину

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 лютого, 09:54
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Міністр відмовилася заявити, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії до України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським разом із французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у якого (в свою чергу) змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну. З огляду на все це запланована зустріч і була скасована, як передає УНІАН .

"Ми планували зустрітися з президентом України, а зараз змінилися плани поїздки, французька сторона змінила ці плани", – сказала Бербок.

За її словами, потрібно координувати графіки, і тому вона мусила скоординувати свої плани.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "не створювати якоїсь конспірології навколо цього". "Ми з розумінням ставимося до цієї ситуації з французької сторони. По-друге, жодних проблем із зустріччю з президентом немає", – додав він.

Все виявилося не так

Водночас журналіст CNN Джейк Теппер з посиланням на "джерело, близьке до українського уряду" повідомив, що зустріч Зеленського та Бербок скасувалась через небажання останньої публічно заявляти про відмову Німеччини від "Північного потоку-2", а також постачати Україні зброю.

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"Джерело, близьке до українського уряду, повідомив мені, що президент Зеленський скасував зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що глава МЗС відмовилася заявляти, що Німеччина відмовиться від газопроводу "Північний потік-2", навіть якщо Росія вторгнеться. , а також через відмову Німеччини надати Києву військову допомогу. Офіційно це було описано як помилка у плануванні. Багато хто зі Східної Європи та Києва все більше вважають Німеччину союзником Росії, ніж Заходу", – процитував він слова джерела у своєму Twitter .

За результатами переговорів Куліби та Бербок стало відомо, що Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння нашій країні.

Зустріч глав МЗС

Дмитро Кулеба та Анналена Бербок зустрілися у Києві 7 лютого. Як розповів Куліба, це був обмін думками між "друзями та партнерами, які прагнуть одного – врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами".

Допомога від Німеччини

  • 6 лютого міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила, що жодних постачання озброєння в Україну із Німеччини не буде. Вона пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".
  • Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц також заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні , але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.
  • Перед цим посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду з проханням надати оборонне озброєння

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