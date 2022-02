Зустріч Зеленського та Бербок зірвалася: CNN назвав несподівану причину

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським разом із французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у якого (в свою чергу) змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну. З огляду на все це запланована зустріч і була скасована, як передає УНІАН .

За її словами, потрібно координувати графіки, і тому вона мусила скоординувати свої плани.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "не створювати якоїсь конспірології навколо цього". "Ми з розумінням ставимося до цієї ситуації з французької сторони. По-друге, жодних проблем із зустріччю з президентом немає", – додав він.

Водночас журналіст CNN Джейк Теппер з посиланням на "джерело, близьке до українського уряду" повідомив, що зустріч Зеленського та Бербок скасувалась через небажання останньої публічно заявляти про відмову Німеччини від "Північного потоку-2", а також постачати Україні зброю.

Source close to Ukrainian government tells me that President Zelensky canceled his meeting today with German Foreign Minister Annalena Baerbock because the FM refused to say Germany would abandon Nord Stream 2 pipeline even if Russia invades, and.