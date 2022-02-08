Встреча Зеленского и Бербок сорвалась: CNN назвал неожиданную причину

Министр отказалась заявить, что Германия откажется от "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ / Фото: Коллаж: Сегодня

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, у которого (в свою очередь) изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Учитывая все это, запланированная встреча и была отменена, как передает УНИАН.

"Мы планировали встретиться с президентом Украины, а сейчас изменились планы поездки, французская сторона изменила эти планы", – сказала Бербок.

По ее словам, нужно координировать графики, и поэтому она вынуждена была скоординировать свои планы.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "не создавать какую-то конспирологию вокруг этого". "Мы с пониманием относимся к этой ситуации с французской стороны. Во-вторых, никаких проблем со встречей с президентом нет", – добавил он.

Все оказалось не так

В тоже время журналист CNN Джейк Тэппер со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству" сообщил, что встреча Зеленского и Бербок отменилась из-за нежелания последней публично заявлять об отказе Германии от "Северного потока-2", а также поставлять Украине оружие.

A source close to the Ukrainian government tells me that President Zelensky canceled his meeting today with German Foreign Minister Annalena Baerbock because the FM refused to say Germany would abandon Nord Stream 2 pipeline even if Russia invades, and. — Jake Tapper (@jaketapper) February 7, 2022

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"Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что глава МИД отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода "Северный поток-2", даже если Россия вторгнется, а также из-за отказа Германии оказать Киеву военную помощь. Официально это было описано как ошибка в планировании. Многие из Восточной Европы и Киева все больше считают Германию союзником России, чем Запада", – процитировал он слова источника в своем Twitter.

По результатам переговоров Кулебы и Бербок стало известно, что Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения нашей стране.

Встреча глав МИД

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок встретились в Киеве 7 февраля. Как рассказал Кулеба, это был обмен мнениями между "друзьями и партнерами, которые стремятся к одному – урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами".

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