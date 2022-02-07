Бербок пригрозила Росії санкціями через Україну: "Ми готові заплатити високу ціну"

Західні партнери скоординували відповідь Кремлю

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Захід готовий запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну, не зважаючи на можливі економічні втрати.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на брифінгу після переговорів із українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

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"Я хочу висловитися абсолютно чітко: ми зробимо все, щоб запобігти ескалації. Ми запланували низку жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції безпрецедентні та скоординовані з усіма партнерами. Ми також готові понести високу економічну ціну, адже йдеться про безпеку України", – заявила Бербок.

Кулеба назвав три "червоні лінії" для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що ні Німеччина, ні Україна не прагнуть силового вирішення конфлікту і "зосереджено на дипломатичному врегулюванні нинішньої кризи".

"Я поінформував Анналену, що Україна має свої "червоні лінії" і Україна від них ніколи за жодних обставин не відступить. Серед цих "червоних ліній" перше – ми ніколи не підемо на поступки щодо територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Друге – ми не підемо на прямий діалог із так званими "Донецькою та Луганською народними республіками". Це не передбачено Мінськими домовленостями", – повідомив Кулеба.

Як зазначив глава МЗС, спроба встановити діалог України з ОРДЛО – "це виключно інтерес Російської Федерації, щоб позбутися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника".

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" Третє – український народ завжди буде джерелом рішень щодо зовнішньої політики нашої держави, її напрямів. Ніхто нам не зможе нав'язати, куди рухатися", – сказав він.

Німеччина не вимагає від України поступок

Дмитро Кулеба також повідомив, що Німеччина не схиляла Україну до поступок через загрозу з боку Російської Федерації.

"Наразі в Україні дуже популярне питання: чи примушують іноземні гості українську владу до якихось поступок? Я цілком відповідально заявляю, що ні сьогодні під час зустрічі, ні перед цим Анналена не примушувала мене до будь-яких поступок у питанні врегулювання конфлікту", – сказав Кулеба.

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше звучать заяви, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка полягає в тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.