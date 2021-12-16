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Уволить обоих! Зеленскому и Байдену дали одинаковый совет

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 декабря, 19:38
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От этого зависит, как разрешится ситуация с войсками на границе Украины
От них зависит судьба Украины / Коллаж "Сегодня"
От них зависит судьба Украины / Коллаж "Сегодня"

Позитивному для Украины решению военного кризиса, устроенного Россией на наших границах, мешают два человека – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. А чтобы добиться позитива, их необходимо уволить.

Такое заявление сделал политолог, старший эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне (США) Андрей Пионтковский в эфире программы "Сегодня" на телеканала "Украина 24".

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Не то советуют

"Я бы очень пожелал двум замечательным президентам Байдену и Зеленскому избавиться от двух своих советников – от Салливана и от Ермака. Это очень позитивно скажется на всем развитии ситуации", – считает Пионтковский.

По мнению политолога, ситуация вокруг Украины разрешится в ближайшие дни в Вашингтоне. И исход будет зависеть от того – чья линия победит.

"Все сейчас зависит от того, уволят ли Салливана. Салливан, видимо, согласовал со своими московскими кураторами (нынешнюю позицию США по санкциям – Ред.). На своем брифинге он говорил – давайте будем вводить эти адские санкции только после того, как Путин совершит масштабное вторжение вглубь Украины, а пока давайте даже заморозим текущие военные поставки. И на следующий день администрация их заморозила. А у Москвы есть достаточно инструментов разрушения украинской государственности без полномасштабного вторжения. Это если завтра будут какие-то провокации на Донбассе (а они наверняка будут, после того как Путин обвинил Украину в геноциде русских), тот же Салливан скажет, ну, да, это неприятно, но это же не полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому не надо вводить санкции", – заявил Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".

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