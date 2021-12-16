Уволить обоих! Зеленскому и Байдену дали одинаковый совет

Позитивному для Украины решению военного кризиса, устроенного Россией на наших границах, мешают два человека – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. А чтобы добиться позитива, их необходимо уволить.
Такое заявление сделал политолог, старший эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне (США) Андрей Пионтковский в эфире программы "Сегодня" на телеканала "Украина 24".
Не то советуют
"Я бы очень пожелал двум замечательным президентам Байдену и Зеленскому избавиться от двух своих советников – от Салливана и от Ермака. Это очень позитивно скажется на всем развитии ситуации", – считает Пионтковский.
Далее по теме
По мнению политолога, ситуация вокруг Украины разрешится в ближайшие дни в Вашингтоне. И исход будет зависеть от того – чья линия победит.
"Все сейчас зависит от того, уволят ли Салливана. Салливан, видимо, согласовал со своими московскими кураторами (нынешнюю позицию США по санкциям – Ред.). На своем брифинге он говорил – давайте будем вводить эти адские санкции только после того, как Путин совершит масштабное вторжение вглубь Украины, а пока давайте даже заморозим текущие военные поставки. И на следующий день администрация их заморозила. А у Москвы есть достаточно инструментов разрушения украинской государственности без полномасштабного вторжения. Это если завтра будут какие-то провокации на Донбассе (а они наверняка будут, после того как Путин обвинил Украину в геноциде русских), тот же Салливан скажет, ну, да, это неприятно, но это же не полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому не надо вводить санкции", – заявил Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".
Ситуация
- 16 декабря по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что российские танки остаются на нашей границе.
- На этой же встрече Зеленский заверил, что если Россия пойдет на полномасштабную войну против Украины, это обернется миллионами жертв.
- Чуть ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов заявлял, что Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.
- Западные СМИ опубликовали карту возможного удара России по Украине. Журналисты указали на три направления вторжения: с юга, потом с востока и со стороны Беларуси.