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Звільнити обох! Зеленському та Байдену дали однакову пораду

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 грудня, 19:38
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Від цього залежить, як вирішиться ситуація із військами на кордоні України
Байден розповість Зеленському, як пройшли переговори з Путіним. Колаж "Сьогодні"
Байден розповість Зеленському, як пройшли переговори з Путіним. Колаж "Сьогодні"

Позитивне для України рішення військової кризи, влаштованого Росією на наших кордонах, заважають дві особи – радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та голова Офісу президента України Андрій Єрмак. А щоб досягти позитиву, їх необхідно звільнити.

Таку заяву зробив політолог, старший експерт Гудзоновського інституту у Вашингтоні (США) Андрій Піонтковський в ефірі програми "Сьогодні" телеканалу "Україна 24".

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"Я б дуже побажав двом чудовим президентам Байдену та Зеленському позбутися двох своїх радників – Саллівана та Єрмака. Це дуже позитивно позначиться на всьому розвитку ситуації ", – вважає Піонтковський.

На думку політолога, ситуація навколо України вирішиться найближчими днями у Вашингтоні. І результат залежатиме від того – чия лінія переможе.

"Все зараз залежить від того, чи звільнять Саллівана. Салліван, певне, погодив зі своїми московськими кураторами (нинішню позицію США щодо санкцій – Ред.). На своєму брифінгу він говорив – давайте вводитимемо ці пекельні санкції лише після того, як Путін зробить масштабне вторгнення вглиб України, а поки що давайте навіть заморозимо поточні військові поставки. І наступного дня адміністрація їх заморозила. А Москва має достатньо інструментів руйнування української державності без повномасштабного вторгнення. Це якщо завтра будуть якісь провокації на Донбасі (а вони, напевно, будуть, після того як Путін звинуватив Україну в геноциді росіян), той же Салліван скаже, ну, так, це неприємно, але ж це не повномасштабне вторгнення в Україну. Тому не треба вводити санкції", – заявив Піонтковський в ефірі телеканалу "Україна 24".

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