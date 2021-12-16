Звільнити обох! Зеленському та Байдену дали однакову пораду

Позитивне для України рішення військової кризи, влаштованого Росією на наших кордонах, заважають дві особи – радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та голова Офісу президента України Андрій Єрмак. А щоб досягти позитиву, їх необхідно звільнити.
Таку заяву зробив політолог, старший експерт Гудзоновського інституту у Вашингтоні (США) Андрій Піонтковський в ефірі програми "Сьогодні" телеканалу "Україна 24".
Не те радять
"Я б дуже побажав двом чудовим президентам Байдену та Зеленському позбутися двох своїх радників – Саллівана та Єрмака. Це дуже позитивно позначиться на всьому розвитку ситуації ", – вважає Піонтковський.
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На думку політолога, ситуація навколо України вирішиться найближчими днями у Вашингтоні. І результат залежатиме від того – чия лінія переможе.
"Все зараз залежить від того, чи звільнять Саллівана. Салліван, певне, погодив зі своїми московськими кураторами (нинішню позицію США щодо санкцій – Ред.). На своєму брифінгу він говорив – давайте вводитимемо ці пекельні санкції лише після того, як Путін зробить масштабне вторгнення вглиб України, а поки що давайте навіть заморозимо поточні військові поставки. І наступного дня адміністрація їх заморозила. А Москва має достатньо інструментів руйнування української державності без повномасштабного вторгнення. Це якщо завтра будуть якісь провокації на Донбасі (а вони, напевно, будуть, після того як Путін звинуватив Україну в геноциді росіян), той же Салліван скаже, ну, так, це неприємно, але ж це не повномасштабне вторгнення в Україну. Тому не треба вводити санкції", – заявив Піонтковський в ефірі телеканалу "Україна 24".
Ситуація
- 16 грудня за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що російські танки залишаються на нашому кордоні.
- На цій же зустрічі Зеленський запевнив, що якщо Росія піде на повномасштабну війну проти України, це обернеться мільйонами жертв.
- Трохи раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов заявляв, що Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил та засобів для ведення бою.
- Західні ЗМІ опублікували карту можливого удару Росії по Україні . Журналісти вказали на три напрямки вторгнення: з півдня, потім зі сходу та з боку Білорусі.