"Украинцы — наш народ": Кадыров заявил, что Украину могу присоединить к России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент нашей страны Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.
Об этом глава Чечни заявил на пресс-конференции в Грозном.
Скандальное заявление
"Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория", — сказал Рамзан Кадыров.
Кроме этого, глава Чечни отметил, что мог бы давно сам решить вопрос о присоединении.
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"Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", — отметил Кадыров.
Условия для России
Кадыров отметил, что у западных стран есть интерес поставить в Украине свои военные базы и таким образом диктовать условия России.
"Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего", — сказал глава Чечни.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- По данным немецкого еженедельника Die Welt, не на территории Украины, а в ЕС НАТО привело в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.
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