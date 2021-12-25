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России не было бы без Украины – поднят вопрос истории

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
25 декабря, 13:07
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Арестович напомнил, как изначально создавалась Россия
Украина была причастна к созданию РФ и СССР
Украина была причастна к созданию РФ и СССР / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина причастна к созданию СССР и РФ, а не наоборот. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, пишет УНИАН.

"Если бы не Украина, то не было б никакой Российской империи, которую придумал Феофан Прокопович, ректор Киевом-Могилянской академии, который вас, идиотов Романовых, убеждал на всю Московию в том, что надо провозглашать себя Россией, потому только тогда вы получите хоть какое-то признание в мире. Затхлая Московия, сидящая в болотах", – сказал Арестович.

При этом он напомнил, что без таких исторических личностей, как Иван Мазепа, Москвы "и близко бы не было".

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"Кто вам Академию наук создал, придурки? Разумовский, тоже полтавский хлопец, что вы нам рассказываете про вашу Россию? России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы", – резюмировал он.

Мнения

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств.

Москва давно мечтает о возрождении Советского Союза и ради этого попыталась разделить Украину на языковой почве. Однако президент Владимир Зеленский уверен, что этим планам России не сбыться.

Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что сожалеет о развале Советского Союза. Он говорил, что необязательно было это делать. Хозяин Кремля считает, что можно было провести преобразования, в том числе демократического характера. Также Путин рассказывал о планах возродить СССР.

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Не раз отмечалось, что Украина – главный компонент для восстановления Россией СССР, поэтому Кремль так не хочет отпускать нашу страну из орбиты своего влияния. Однако первый президент Леонид Кравчук предупреждал Россию, что Украину не завоевать.

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