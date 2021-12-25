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Росії не було б без України – порушено питання історії

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 грудня, 13:07
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Арестович нагадав, як спочатку створювалася Росія
Україна була причетна до створення РФ та СРСР
Україна була причетна до створення РФ та СРСР / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна причетна до створення СРСР та РФ, а не навпаки. Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, пише УНІАН .

"Якби не Україна, то не було б жодної Російської імперії, яку вигадав Феофан Прокопович, ректор Києво-Могилянської академії, який вас, ідіотів Романових, переконував на всю Московію в тому, що треба проголошувати себе Росією, тому тільки тоді ви отримаєте хоч якесь визнання у світі. Затхла Московія, яка сидить у болотах", – сказав Арестович.

При цьому він нагадав, що без таких історичних особистостей як Іван Мазепа Москви "і близько б не було".

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"Хто вам Академію наук створив, придурки? Розумовський, теж полтавський хлопець, що ви нам розповідаєте про вашу Росію? Росії та СРСР би не було, якби не Україна. Ми автори цих двох імперій. Ви власної історії не знаєте, балбеси", – резюмував він.

Думки

Перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що Радянський Союз можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав.

Москва давно мріє про відродження Радянського Союзу і задля цього спробувала поділити Україну на мовному ґрунті. Проте президент Володимир Зеленський упевнений, що цими планами Росії не справдитися.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін неодноразово говорив, що жалкує про розвал Радянського Союзу. Він казав, що необов'язково це було робити. Хазяїн Кремля вважає, що можна було провести перетворення, зокрема демократичного характеру. Також Путін розповідав про плани відродити СРСР .

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Неодноразово зазначалося, що Україна – головний компонент для відновлення Росією СРСР, тому Кремль так не хоче відпускати нашу країну з орбіти свого впливу. Проте перший президент Леонід Кравчук попереджав Росію, що Україну не завоювати .

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