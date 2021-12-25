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СССР можно было сохранить даже после путча: Горбачев раскрыл детали

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
25 декабря, 12:05
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Горбачев рассказал, как можно было все изменить
Горбачев рассказал, что Союз можно было спасти
Горбачев рассказал, что Союз можно было спасти / Фото: Коллаж: Сегодня

Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств. Об этом рассказал ТАСС первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

"Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении", – сказал он

По его словам, целью властей Советского Союза было "создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий".

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"Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность", – отметил Горбачев.

"Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", – уточнил он.

По его словам, Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик.

"В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза", – заключил Горбачев.

Он уточнил, что не согласен с мнением о том, что Советский Союз можно было бы спасти, если бы не его решение сложить с себя полномочия президента страны.

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"Сразу после Беловежского соглашения я выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик, вопрос этот должен решаться только конституционным путем. Я осудил скоропалительность появления этого документа – он не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик, от имени которых подписан", – сказал он.

Горбачев отметил, что в это время в парламентах республик обсуждался проект договора о Союзе Суверенных Государств.

"Должен сказать, что я рассчитывал на демократически избранные парламенты, хотя Беловежское соглашение даже не предусматривало ратификацию этого документа. Но в этот критический момент они не сказали своего слова. Более того, они приняли решение об отзыве своих представителей из Верховного Совета СССР, а 12 декабря практически без обсуждения, под аплодисменты ратифицировали Беловежское соглашение", – заключил он.

Россия скучает о СССР

Москва давно мечтает о возрождение Советского Союза и ради этого попыталась разделить Украину на языковой почве. Однако президент Владимир Зеленский уверен, что этим планам России не сбыться.

Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что сожалеет о развале Советского Союза. Он говорил, что необязательно было это делать. Хозяин Кремля считает, что можно было провести преобразования, в том числе демократического характера. Также Путин рассказывал о планах возродить СССР.

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Не раз отмечалось, что Украина – главный компонент для восстановления Россией СССР, поэтому Кремль так не хочет отпускать нашу страну из орбиты своего влияния. Однако первый президент Леонид Кравчук предупреждал Россию, что Украину не завоевать.

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