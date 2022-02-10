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"У России не получилось прижать Украину": что будет после "нормандской" встречи

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 17:40
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Эксперты рассказали, чего ждать от переговоров советников в Нормандском формате
В "нормандской встрече" участвуют Йенс Плетнер, Андрей Ермак, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн. Фото: коллаж "Сегодня"
В "нормандской встрече" участвуют Йенс Плетнер, Андрей Ермак, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн. Фото: коллаж "Сегодня"

В Берлине 10 февраля проходит встреча на уровне советников по внешнеполитическим вопросам Украины, Германии, Франции и России. Что произойдет на этой встрече, спрогнозировал политический аналитик Петр Охотин в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет ли какая-то сдача или "зрада"? Я думаю, ничего такого не будет, наоборот, чудя по настроению делегации и настроениям в СМИ, Украина готова дальше дотошно, пункт за пунктом, обсуждать с ОБСЕ и Россией. Пока бравада России, чтобы сделать эскалацию и прижать Украину, просто сломалась", — сказал он.

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Эксперт отметил, что нет никаких предпосылок для того, чтобы Украина проводила прямые переговоры с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР". Также он ответил на вопрос о том, ждать ли обмена пленными.

"Мы знаем, что более 400 украинцев-политзаключенных находятся сейчас в ОРДЛО и Российской Федерации. Это было заявление омбудсмена в конце января. И мы понимаем, что в большой мере именно Россия и ее оккупационные администрации затягивают процесс. Есть вопросы с доступом представителей Красного Креста к заключенным, и вообще есть определенные манипуляции с обменом людей, которых требует другая сторона по спискам", — сказал он.

Хороший знак

Об ожиданиях от переговоров также рассказал политолог Петр Олещук. Он рассказал, нужно ли ждать многого от встречи и какие позитивные результаты она может принести.

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"Проведение очередной встречи – уже неплохой признак, потому что долгое время работа Трехсторонней контактной группы была де-факто заблокировано из-за позиции России. И то, что ТКГ восстановила свою работу, — это хороший индикатор, Конечно, не стоит рассчитывать, все мгновенно все сложные элементы будут сняты. Но если будет договорено, что будут продолжаться встречи, будет конкретный предмет обсуждения, — это будет хороший знак, потому что пока общаются дипломаты – меньше риск "общения" орудий. Ожидания от переговоров должны быть осторожными. Первый вопрос – это безопасность. И только после того, как будут получены какие-то гарантии, можно будет говорить о других вопросах", — сказал он.

Учения как попытка продавить Украину

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что совместные учения России и Беларуси — это попытка надавить на Украину и пойти на уступки на переговорах в Нормандском формате.

"Эти учения — это элемент политического давления со стороны России. Не случайно в заявлении Макрона прозвучало, что с целью дестабилизации ситуации вокруг границ с Украиной Россия обязана вывести 30 тысяч личного состава с территории Беларуси. Единственное, президент Франции не уточнил, что даже без согласия России ее военные подразделения должны покинуть территорию Республики Беларусь. Таким образом, эти учения выступают в роли риторики и давления со стороны не только РФ, но и Франции накануне встречи советников Нормандской четверки. Основная легенда учений — это Сувалкский коридор, это угроза балтийским членам НАТО и Польше. Неслучайно страны НАТО начали передислокацию дополнительных подразделений на территорию Польши и Эстонии", — сказал он.

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Эксперт рассказал, возможно ли нападение на Украину со стороны Беларуси.

"Что касается возможности непосредственного использования территории Беларуси как плацдарма на территорию Украины, я не рассматриваю этот сценарий априори. Это элемент информационно-психологической игры России, чтобы отвлечь внимание от основного направления агрессии — это восток Украины", — сказал Снегирев.

Нормандские переговоры

26 января состоялась предыдущая встреча советников лидеров "нормандского формата".

В последний раз саммит лидеров "нормандского формата" проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

По итогу встречи "Нормандская четверка" подписала план действий. Новость о парижском коммюнике объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сайт "Сегодня" уже писал, решит ли "Нормандская четверка" в Берлине вопрос Минских соглашений.

Угроза нападения России

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