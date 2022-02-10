Дипломатический тупик: решит ли "нормандская четверка" в Берлине вопрос Минских соглашений

Некоторые дипломаты предостерегают: исполнение договоренностей после Берлина может грозить последствиями

Дипломаты и эксперты поделились прогнозами относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" / Коллаж "Сегодня"

Уже в четверг, 10 февраля в Берлине состоится очередная встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки". До этого за столом переговоров представители Украины, России, Германии и Франции собирались две недели назад в Париже.

Накануне сторонам удалось достичь некоторых договоренностей, но нерешенным остался вопрос относительно Минских соглашений. Поэтому переговорщики взяли паузу, чтобы очертить позиции и уже на повторной встрече прийти к общему знаменателю.

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Сайт "Сегодня" собрал разные мнения относительно развития событий "норманской встречи". Какие угрозы могут ждать Минские соглашения и что нужно делать Украине?

Камень преткновения

Переговоры во Франции дали надежду на то, что процесс урегулирования ситуации на Донбассе сдвинется с мертвой точки. В итоговом коммюнике представители четверки закрепили один из главных тезисов: Россия и Украина готовы устранить разногласия в трактовке Минских соглашений.

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Теперь от нас ждут ответов по двум ключевым вопросам: будут ли прямые переговоры с самопровозглашенными Л/ДНР и согласимся ли мы на предложение псевдореспублик о "дорожной карте" урегулирования на Донбассе. Напомним, что ранее официальный Киев сказал на это твердое "нет".

Эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что шаги, которые воюющие страны сделали навстречу друг другу — однозначно положительный сигнал. Он также подчеркнул, что ни российская, ни украинская сторона добровольно не выйдет из "минского процесса". Ибо эту сторону и сделают виноватой.

"Полностью выполнить Минские соглашения, как они были написаны 7 лет назад — это сразу внутренний взрыв в Украине, потому что оппонентов очень много. Отказаться — это угроза военной эскалации. И потому пока ищут компромисс", — объяснил Попов.

Попов считает, что отказаться от Минских соглашений — это угроза военной эскалации / Фото: Facebook

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Россия продолжает шантаж

Политолог Андрей Золотарев в студии телеканала "Украина 24" заверил, что Украине нельзя так просто сдаваться. Согласие на невыгодные условия приведет к необратимым последствиям:

"РФ не отцепится от Украины. Она будет стоять на выполнении Минских соглашений до запятой, шантажируя Запад угрозой войны. Россия рассчитывает, что Запад принудит Киев к выполнению Минских соглашений. В итоге мы получим гибридное государство, значительную часть которого Россия будет политически и экономически контролировать. Со всеми вытекающими последствиями. Государственность Украины будет зыбкой, а конфликт никуда не исчезнет. Он просто будет отложен и со временем он вспыхнет с новой силой, с куда более трагическими последствиями", — резюмировал Золотарев.

Золотарев говорит, что РФ будет продолжать шантаж Запада / Фото: Facebook

Народные депутаты против "Минска"

Свое мнение публично высказали и парламентарии. В разговоре с ведущими "Украина 24" народный депутата фракции "Голос" Роман Костенко заявил:

"Сейчас делаются условия для давления на Украину, в том числе для исполнения каких-либо политических уступок в сторону РФ. И я уверен, что эти уступки касаются поводу дальнейшего выполнения Минских соглашений. Надеемся, что мы не будем выполнять "Минск" на российских условиях".

Роман Костенко не согласен выполнять соглашения на невыгодных для Украины условиях / Фото: пресс-служба "Голоса"

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко написала поств соцсетях, в котором тоже предостерегает от выполнения Минских договоренностей.

"Попытка протащить "Минск" будет государственным предательством и покушением на само существование страны. Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политическое убежище в России зажжет засветит не только тем, кто организовал подписание плохих соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их реализовать", — написала Тимошенко.

Юлия Тимошенко против исполнения Минских соглашений / Фото: Facebook

Единственный шаг к миру

Тем не менее Офис главы государства радикальных заявлений не делал. Судя по высказываниямпрезидента Франции Эмманюэля Макрона после общения с главами РФ и Украины, к "Минску" готовы обе стороны конфликта.

"Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от Вас (Владимира Зеленского — Ред.), что Вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру", — сказал Макрон.

Критику таких высказываний озвучил эксклюзивно для "Украина 24" бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин. Якобы Макрон зарабатывает политические баллы.

"Реальные переговоры сейчас проходят между США и Россией. Соответственно Макрон ездил в Москву и в Киев, потому что хочет презентовать это как победу на президентских выборах во Франции, которые состоятся через пару месяцев. Но главная скрипка сегодня у Байдена. Именно с американцами мы должны построить общую стратегию", — заявил дипломат.

Климкин добавил, что Путин сам убил Минские соглашения путем паспортизации населения и "проглатывания" экономики на Донбассе. А Украине нужна принципиально новая стратегия.

Климкин убеждает, что Украине нужна новая стратегия урегулирования ситуации на Донбассе / Фото: dialog.ua

О том, что такая стратегия уже может быть подготовлена, предположил дипломат, бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2010-2012) Константин Грищенко:

"Я не думаю, что если бы не было какого-либо понимания, в каком направлении можно ожидать прогресса, могла бы быть такая встреча. Какие-то очертания того, что может быть предметом возможной договоренности, я думаю, обсуждались. Поэтому у меня сдержанный оптимизм, что по результатам встречи в Берлине будет предмет для продолжения переговоров", — сказал он в комментарии "Сегодня".

Грищенко надеется, что страны уже обрисовали предварительные договоренности / Фото: Апостроф

Украине ничего навязать не смогут

Соглашаться на невыгодные условие Украина не будет так же, как и терпеть давление. Подобную мысль попытался донести журналистамминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

"Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Мы находимся в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются понять границы допустимых компромиссов и шагов, которые нужно предпринять, чтобы вывести ситуацию из тупика. Вариант такой, что кто-то приехал и начинает нам что-то навязывать, такого разговора в принципе не будет".

Кулеба уверяет, что вариант навязывания для Украины не предусмотрен / Фото: Апостроф

Напомним, что встреча "Нормандской четверки" могла быть сорвана из-за внезапной болезни главы Офиса президента Андрея Ермака. Но чиновник спустя пару дней объявил о своем скором выздоровлении.